Doja Cat anuncia su regreso a Chile: ¿Qué día será el concierto y cuánto cuestan las entradas?

La rapera estadounidense, intérprete de éxitos como “Woman” y “Say So”, regresará al país en el marco de su gira mundial Ma Vie World Tour.

Buenas noticias recibieron los fanáticos y fanáticas de Doja Cat, ya que la rapera estadounidense anunció un concierto en Chile.

La intérprete de éxitos como Woman y la viral Say So regresará al país en el marco de su gira mundial Ma Vie World Tour, que también la llevará a Europa y Norteamérica.

El show de Doja Cat en Chile está programado para el próximo martes 10 de febrero de 2026 en el Movistar Arena, ubicado en la comuna de Santiago, en la Región Metropolitana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Doja Cat (@dojacat)

¿Cuándo es la preventa y venta para el concierto de Doja Cat en Chile?

Los tickets para el concierto de Doja Cat en Santiago estarán disponibles en preventa (clientes Entel o pagando con tarjeta Scotia) desde el miércoles 8 de octubre a las 11:00 horas .

. La venta general comenzará el viernes 10 de octubre a las 11:01 horas a través del sistema Punto Ticket.

¿Cuánto cuestan las entradas para el concierto de Doja Cat en Chile?