Documental revive la primera expedición que conquistó Torres del Paine en 1963 con el relato de su protagonista a los 91 años

Chris Bonington, leyenda del montañismo mundial, regresó a Chile para narrar en primera persona la odisea que hace 63 años lo convirtió en el primer escalador en alcanzar la cumbre de la Torre Central. El filme "Remember The Summit", financiado por Estancia Cerro Guido, combina imágenes inéditas de la época y la emotiva visita del británico, hoy diagnosticado con Alzheimer.

El montañista británico Chris Bonington, de 91 años y diagnosticado con Alzheimer, protagoniza el documental “Remember The Summit”, que rememora la primera ascensión a la cumbre de la Torre Central de Torres del Paine, lograda el 16 de enero de 1963 junto a su compañero Don Whillans.

La producción, dirigida por el realizador francés Timothy Dhalleine y financiada por Estancia Cerro Guido —el mismo hotel donde Bonington se alojó antes de la hazaña—, muestra al escalador reviviendo su travesía en los mismos paisajes patagónicos que lo vieron triunfar.

La odisea de 1963 y el emotivo regreso

En esa época, la Torre Central era considerada “uno de los últimos grandes problemas de la escalada mundial” , según explica Sebastián Gómez, gerente de turismo de Estancia Cerro Guido.

La expedición británica compitió contra una italiana en una carrera que recordaba la conquista de los polos, logrando finalmente la cima tras escalar una pared vertical de 800 metros con cuerdas de cáñamo y nailon, en condiciones de seguridad limitadas. “El viento no soplaba, golpeaba”, describió Bonington sobre el momento cumbre.

El documental utiliza imágenes originales de la época registradas en formato cine, gracias al equipo audiovisual que el propio Bonington llevó a Chile en los años sesenta.

El primer visionado se realizó en el gimnasio de Villa Cerro Guido ante más de 600 personas, que ovacionaron de pie la obra. La producción iniciará ahora un recorrido por festivales internacionales, con miras a exhibirse en el Kendal Mountain Festival del Reino Unido.