Director de serie de películas de “El Conjuro” confirma que no habrán más secuelas

El universo cinematográfico de The Conjuring llega a su fin con Last Rites, la película que a pesar de convertirse en el mayor éxito comercial de la franquicia, representa el capítulo final de la saga.

La cinta ha recaudado 482 millones de dólares globalmente, superando por más de 100 millones el récord anterior de The Nun (2018), pero el director Michael Chaves insiste en que no habrá continuaciones.

Un final definitivo

En declaraciones exclusivas a ComicBook.com, Chaves fue categórico: “Está terminada. Este es el capítulo final… por eso la llamamos Last Rites”. El cineasta agregó que “no hay más películas de The Conquering”, cerrando así las investigaciones paranormales de Ed y Lorraine Warren después de nueve películas que incluyeron spin-offs como Annabelle.

La confirmación llega pese al interés de los fanáticos por nuevas entregas, demostrando que el éxito comercial no siempre determina la continuidad de una franquicia cinematográfica consolidada en el género de terror.