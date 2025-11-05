Diplo encabeza el Summer Dance en Viña del Mar para inaugurar la temporada veraniega

Cultura tendencias

El ganador del Grammy será la atracción principal de la primera edición del evento, que se realizará el 9 de enero en el Sporting de Viña del Mar con preventa exclusiva desde el 6 de noviembre.

La primera edición del Summer Dance se realizará el 9 de enero en el Sporting de Viña del Mar, marcando el inicio de la temporada estival con una alineación de artistas internacionales.

El primer confirmado es el DJ y productor estadounidense Diplo, reconocido como una figura clave en la escena dance, pop y electrónica a nivel global.

Una trayectoria con Grammy

Diplo cuenta con un Premio Grammy por su proyecto Jack Ü junto a Skrillex, en las categorías de Mejor Grabación Dance y Mejor Álbum Dance/Electrónico. Su carrera incluye colaboraciones con estrellas como Justin Bieber, Beyoncé, Shakira y The Weeknd.

El Summer Dance busca consolidarse como uno de los eventos imperdibles del verano, con entradas en preventa disponibles desde el mediodía del 6 de noviembre a través de la plataforma passline.cl.

