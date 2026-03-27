Día Mundial del Teatro: ¿Por qué se celebra el 27 de marzo? Este es su origen
Por CNN Chile
27.03.2026 / 14:43
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Este viernes 27 de marzo se celebra el Día Mundial del Teatro, una fecha que destaca el aporte artístico, cultural y social de esta disciplina. Revisa aquí el origen de esta conmemoración y la cartelera de obras nacionales.
Este viernes 27 de marzo se celebra el Día Mundial del Teatro, una conmemoración que busca promover el aporte artístico, social y cultural de esta disciplina.
La iniciativa fue impulsada en 1961 por el Instituto Internacional del Teatro (ITI), organismo vinculado a la Unesco. Un antecedente relevante es que, desde 1954, cada 27 de marzo se inauguraba en París la temporada del Teatro de las Naciones, evento que tenía como propósito fortalecer el vínculo entre distintos países tras la Segunda Guerra Mundial.
Cabe destacar que el primer mensaje oficial del Día Mundial del Teatro fue escrito por Jean Cocteau en 1962. Desde entonces, cada año una figura reconocida del mundo de las artes escénicas es invitada a compartir una reflexión sobre el teatro y su impacto en la sociedad. En esta ocasión, el encargado fue Willem Dafoe, director artístico del Departamento de Teatro de la Bienal de Venecia.
En Chile, en tanto, el 11 de mayo se celebra el Día Nacional del Teatro, con el fin de conmemorar el natalicio del destacado artista nacional Andrés Pérez, nacido en 1951.
El CFA advirtió que se podría concretar "el cuarto incumplimiento consecutivo de la meta de Balance Estructural (BE), que incluso podría ser de un nivel mayor a lo proyectado debido a riesgos de desviaciones en los ingresos y gastos fiscales".