Día del Libro 2026 en Santiago: Panoramas gratis para este jueves 23 de abril

El Día del Libro se celebra con actividades en distintos puntos de Santiago: desde liberaciones de libros y cuentacuentos hasta ferias editoriales y festivales programados para el fin de semana.

Este jueves 23 de abril se conmemora el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, una fecha instaurada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) para promover la lectura y la industria editorial.

En Santiago, la jornada se cruza con actividades gratuitas y abiertas en bibliotecas, centros culturales y espacios públicos, además de panoramas que se extienden a los días siguientes.

A continuación, una guía con horarios, lugares y alternativas para planificar la jornada.

Biblioteca Nacional: Liberación de libros, taller y cuentacuentos

La Biblioteca Nacional (BN) concentrará varias actividades durante el día.

En la mañana se realizará una liberación de libros entre usuarias y usuarios.

Al mediodía (12:00) está programado un taller de manualidades para hacer un separador de páginas, organizado con Artel, en la Sala de Referencias Bibliográficas (inscripciones vía redes sociales).

Más tarde, a las 16:00, se realizará el cuentacuentos Cosas que salen de los libros con el narrador oral Rodrigo Pérez, en Sala América.

Además, desde este 23 de abril quedará disponible la muestra Literatura extranjera en la Biblioteca Nacional, en horario de funcionamiento del recinto.

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Santiago en 100 Palabras: Reparto de libros y encuentro online

La edición aniversario de Santiago en 100 Palabras programó dos repartos gratuitos de ejemplares durante este jueves: uno en la Biblioteca Nacional (Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 651) entre 8:00 y 9:00, y otro en el Mercado Urbano Tobalaba (Avenida Apoquindo 273, piso 1) entre 12:30 y 14:00.

La jornada cerrará con un encuentro online, gratuito, a las 19:00, entre la escritora estadounidense Siri Hustvedt y la autora chilena María Paz Rodríguez.

Lo Barnechea: Maratón de cuentacuentos durante toda la jornada

En Lo Barnechea, la Corporación Cultural de Lo Barnechea programó la segunda versión de su Maratón de Cuentacuentos en el Centro Lector (Lo Barnechea 1174).

Horario continuado entre 10:00 y 20:00, entrada liberada y participación de narradoras y narradores invitados, además de micrófono abierto para el público.

Estación Central: Obra gratuita, donación de libro y actividades familiares

En Estación Central, se realizará una actividad gratuita desde las 18:30 en el Teatro Alberto Hurtado (Avenida Alberto Hurtado 1090).

La programación considera la donación del libro “Antología ilustrada” de Gabriela Mistral, la obra El susurro de las flores a cargo de la Escuela de Teatro de la Pontificia Universidad Católica, además de actividades para público infantil (como juegos inflables) y un stand de servicios.

Fin de semana: Festival Penguin Providencia y Book Santiago en cerro Santa Lucía

Para quienes quieran extender el panorama más allá del jueves, el Festival Penguin Providencia anunció tres jornadas entre el viernes 24 y el domingo 26 de abril en la Fundación Cultural de Providencia.

La programación incluye firmas y actividades con autoras y autores.

En paralelo, Santiago Cultura difundió Book Santiago para el sábado 25 y domingo 26 de abril en el cerro Santa Lucía, con editoriales, libros y actividades durante ambas jornadas (información publicada por la cuenta oficial de la iniciativa y el municipio).

Dato útil: Si vas con niñas y niños

La Biblioteca Nacional tendrá una programación especial el sábado 25 en su Sala Infantil con kamishibai, cuentacuentos musicales y una tercera sesión de narración (desde las 11:00).