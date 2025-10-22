Día de Muertos, el colorido evento que se realiza en el Parque Santa Rosa de Apoquindo este 1 y 2 de noviembre

El evento del Día de Muertos está reconocido por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y en esta ocasión el municipio te invita a ser parte de una programación pensada para todas las edades.

El Parque Santa Rosa de Apoquindo se llenará de color durante el 1 y 2 de noviembre tras la celebración del Día de Muertos organizado por La Corporación Cultural de las Condes, junto a la productora El Tianguis y con el patrocinio de la Embajada de México en Chile.

Desde las 11:00 hasta las 19:00 horas podrás sumergirte en un panorama típico de la cultura mexicana con pasacalles, música en vivo, bailes típicos con Danzares Latinoamericanos, catrinas, foodtrucks, una barra mexicana y la infaltable película Hola Frida que será transmitida dentro del lugar.

Asimismo, la experiencia contará con un altar de muertos donde podrás dejar tu ofrenda para recordar a tus seres queridos. Además, este año, por primera vez se suma a la parrilla un espacio pensado completamente para los niños y niñas, con escenario propio, cuentacuentos y muchas actividades para los más pequeños de la casa.

“Estamos muy orgullosos de realizar nuevamente esta fiesta cultural tan significativa, que nos invita a reflexionar, compartir en familia y honrar con alegría a quienes ya no están con nosotros”, menciona Martín Vial, Director Ejecutivo de la Corporación Cultural de las Condes.