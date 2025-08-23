Día de los Patrimonios para niños, niñas y adolescentes: Habrá más de 1.200 actividades en todo el país

Revisa las actividades que se realizarán en todo Chile a continuación.

Este sábado 23 de agosto se conmemora en todo el país el Día de los Patrimonios para niños, niñas y adolescentes.

En la convocatoria de este 2025 hay 1.230 actividades inscritas a nivel nacional, más de 200 comunas participantes y más de 700 organizaciones culturales, comunitarias y sociales que se sumaron al evento.

Día de los Patrimonios para niños, niñas y adolescentes: Actividades

La cartelera completa de actividades a lo largo de todo Chile está disponible en el sitio web del Día de los Patrimonios. Puedes revisarla haciendo click aquí.

Entre las actividades se encuentra la presentación cultural “El arte callejero es patrimonio” en Valdivia, el recorrido “Paleoaventura en el desierto” en Caldera” o la visita al museo y granja educativa organizada por la Fundación Doña Rita Granja Museo de Chillán.

En la Región Metropolitana se lanzará la Ruta Tikitiklip, con visitas guiadas por la colección del Museo Precolombino o evento en la Plaza de la Cultura en Santiago, donde animará Christell y participarán Cachureos y Los Frutantes.