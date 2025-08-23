Cultura Día de los Patrimonios

Día de los Patrimonios para niños, niñas y adolescentes: Habrá más de 1.200 actividades en todo el país

Por CNN Chile

23.08.2025 / 09:40

{alt}

Revisa las actividades que se realizarán en todo Chile a continuación.

Este sábado 23 de agosto se conmemora en todo el país el Día de los Patrimonios para niños, niñas y adolescentes.

En la convocatoria de este 2025 hay 1.230 actividades inscritas a nivel nacional, más de 200 comunas participantes y más de 700 organizaciones culturales, comunitarias y sociales que se sumaron al evento.

Día de los Patrimonios para niños, niñas y adolescentes: Actividades

La cartelera completa de actividades a lo largo de todo Chile está disponible en el sitio web del Día de los Patrimonios. Puedes revisarla haciendo click aquí.

Entre las actividades se encuentra la presentación cultural “El arte callejero es patrimonio” en Valdivia, el recorrido “Paleoaventura en el desierto” en Caldera” o la visita al museo y granja educativa organizada por la Fundación Doña Rita Granja Museo de Chillán.

En la Región Metropolitana se lanzará la Ruta Tikitiklip, con visitas guiadas por la colección del Museo Precolombino o evento en la Plaza de la Cultura en Santiago, donde animará Christell y participarán Cachureos y Los Frutantes.

DESTACAMOS

País Voces que Impactan, el podcast de los liderazgos sociales: CNN Chile y Fundación Colunga estrenan nuevo espacio con ciclo de entrevistas

LO ÚLTIMO

País Juzgado de Valparaíso amplía detención de reos fugados de penal local
Avalancha en La Parva: Investigan si hay personas afectadas
En medio de choque masivo: Carabineros frustra encerrona y captura a delincuentes armados
Independiente arremete contra hinchas chilenos y los culpa por incidentes: “Fue un ataque cobarde y planificado”
Kast lidera carrera presidencial con 28% y aventaja a Jara en posible balotaje, según encuesta UDD
“Pido perdón por mis errores…”: Mario Marcel reflexiona tras su salida del Gobierno