Cultura Día de la Música Chilena

Día de la Música Chilena 2025: Concierto sinfónico gratuito en La Florida en homenaje a Tommy Rey

Por CNN Chile

02.10.2025 / 16:52

En el marco del Día de la Música Chilena, que conmemora el natalicio de la cantautora Violeta Parra, la Municipalidad de La Florida realizará este primer fin de semana de octubre un concierto sinfónico gratuito en homenaje al vocalista de la Sonora Palacios, Tommy Rey.

El concierto sinfónico estará a cargo de la Orquesta Juvenil del Teatro Municipal, junto a Jorge "Rey", con un recorrido por el extenso repertorio de la Sonora Palacios.

El concierto sinfónico estará a cargo de la Orquesta Juvenil del Teatro Municipal, junto a Jorge “Rey”, con un recorrido por el extenso repertorio de la Sonora Palacios.

Las coordenadas del evento

  •  Lugar: Teatro Municipal de La Florida (Real Pontevedra #6665)
  •  Fecha: Viernes 3 y sábado 4 de octubre
  •  Hora: 20:00 hrs.
  •  Entrada liberada

Más información en Teatro La Florida

