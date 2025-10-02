Día de la Música Chilena 2025: Concierto sinfónico gratuito en La Florida en homenaje a Tommy Rey

En el marco del Día de la Música Chilena, que conmemora el natalicio de la cantautora Violeta Parra, la Municipalidad de La Florida realizará este primer fin de semana de octubre un concierto sinfónico gratuito en homenaje al vocalista de la Sonora Palacios, Tommy Rey.

En el marco de la celebración del Día de la Música Chilena, que conmemora el natalicio de Violeta Parra, una de las figuras más influyentes del folclore nacional, la Municipalidad de La Florida rendirá homenaje al legendario vocalista de la Sonora Palacios, Tommy Rey, quien falleció durante este 2025.

El concierto sinfónico estará a cargo de la Orquesta Juvenil del Teatro Municipal, junto a Jorge “Rey”, con un recorrido por el extenso repertorio de la Sonora Palacios.

Las coordenadas del evento

Lugar: Teatro Municipal de La Florida (Real Pontevedra #6665)

Fecha: Viernes 3 y sábado 4 de octubre

Hora: 20:00 hrs.

Entrada liberada

Más información en Teatro La Florida