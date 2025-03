“Aún la amo. La quiero”: La inesperada dedicatoria de Álvaro Henríquez que desenterró su historia con Julieta Venegas en REC 2025

La relación entre ambos músicos fue breve, pero dejó una huella en el mundo de la música latinoamericana y aunque sus caminos tomaron rumbos diferentes, la memoria de su relación parece seguir viva.

La jornada del sábado del REC 2025 tuvo un toque especial gracias a la inesperada dedicatoria de Álvaro Henríquez a Julieta Venegas, durante la presentación de Los Tres ante más de 175 mil personas en el Parque Bicentenario de Concepción.

“La siguiente canción se la dedico a la querida y amada Julieta Venegas“, dijo el líder de la banda penquista antes de lanzar su clásico Amor Violento.

El guiño a la cantante mexicana, quien también es parte del cartel del festival, causó revuelo entre el público, pero su historia con Henríquez tiene mucho más trasfondo.

Venegas, quien también estaba presente en el evento y se encontraba a punto de subir al escenario ese mismo día, se reunió con Henríquez antes del show.

En declaraciones posteriores a La Tercera, Henríquez explicó que la mención a la cantante mexicana surgió de un simple saludo que tuvieron. “Aún la amo. La quiero. ¿Eso querías saber?”, afirmó con una sonrisa cómplice.

La historia de amor entre Álvaro Henríquez y Julieta Venegas

Aunque el público podría pensar que la relación entre los dos músicos es reciente, lo cierto es que su historia se remonta a más de 27 años atrás.

En 1998, Henríquez y Venegas contrajeron matrimonio, convirtiéndose en una de las parejas más emblemáticas del mundo de la música en América Latina. Sin embargo, el romance fue breve y terminó en 2000.

La canción No Me Falles, lanzada por Los Tres en 1999, fue escrita por Henríquez como una balada de amor y desamor que, según la misma Venegas, tuvo un rol clave en su separación.

En una entrevista de 2023, la cantante reveló que No Me Falles fue la inspiración para el videoclip que marcó el fin de su relación.

“Me escribió una canción súper bonita que se llamaba No Me Falles, que es hermosa. Pero en el videoclip de esa canción, apareció una actriz con quien él se enamoró… y me dejó por ella“, confesó Venegas, refiriéndose a Patricia López, quien protagonizó el video y quien más tarde sería una breve pareja de Henríquez.

Por su parte, Patricia López también recordó su historia con Henríquez en una entrevista con TVN en 2018, describiéndola como un “muy bonito pololeo” que surgió cuando ella se convirtió en protagonista del video.

A pesar de la breve relación, López expresó su cariño por el músico chileno y la “gran conexión” que compartieron.

Sin embargo, otro factor que también contribuyó a la separación de Henríquez y Venegas fue la distancia. Ambos vivían en países diferentes y, según Venegas, nunca pudieron decidirse sobre dónde vivir juntos.

“Nadie se mudó nunca, y nos separamos”, dijo la cantante.

“En ese momento fue muy doloroso, pero era obvio que nos íbamos a terminar separando si ninguno de los dos se decidía a irse al país del otro. Es irónico ¿No? En su momento fue doloroso, pero ahora me parece muy gracioso cómo da vueltas la vida”, complementó. la artista, asegurando que hoy en día “adora” a quien fue su exmarido.

Aunque las vidas amorosas de Venegas y Henríquez siguieron diferentes rumbos después de su separación, ambos rehicieron sus vidas.

Venegas tuvo una hija con el músico argentino Rodrigo García, mientras que Henríquez formó una familia con la actriz Mariana Loyola.

Con el tiempo, ambos también finalizaron esas relaciones, pero las memorias de su historia siguen vivas, tanto en sus canciones como en las anécdotas que continúan compartiendo con su público.