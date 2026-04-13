¿Por qué el debut de Karol G en el escenario principal de Coachella fue histórico?

La presentación, realizada durante el primer fin de semana del evento, incluyó un despliegue visual, cambios de vestuario y mensajes de orgullo latino, y será repetida por la artista en el cierre del festival el próximo 19 de abril.

(CNN en Español) – La estrella colombiana Karol G hizo historia el domingo al convertirse en la primera cantante latina en encabezar el cartel del festival de música Coachella, en Indio, California.

Y lo demostró con un show en el que cantó distintos géneros musicales y con artistas invitados en escena.

La cantante presentó su show en el escenario principal del festival, en el primer fin de semana de conciertos. Karol G volverá a subirse a la tarima de Coachella como estrella principal en el concierto de cierre del festival, el domingo 19 de abril.

Si bien se estaba consciente de que sería un show histórico para la estrella colombiana, el público no estaba preparado para la ambiciosa puesta en escena de un show en el que Karol G cantó con muchos cambios de vestuario, efectos visuales y artistas invitados.

“Soy Carolina Giraldo, de Medellín, Colombia, y hoy soy la primera mujer latina en encabezar Coachella. Y estoy muy feliz y muy orgullosa por esto, pero al mismo tiempo, se siente tarde. Solo quiero decir que antes que yo hubo tantos artistas latinos legendarios que me dieron la oportunidad de estar aquí esta noche”, dijo Karol G al dirigirse por primera vez al público en Coachella, el domingo, según reportó The Hollywood Reporter.

El concierto del domingo fue usado por Karol G para reivindicar a la cultura latina en Estados Unidos.

“Al mismo tiempo, esto es por mis latinos que han estado luchando en este país últimamente. Estamos con ellos, yo estoy con mi comunidad latina. Estoy orgullosa porque esto saca lo mejor de nosotros: unidad, resiliencia, un espíritu fuerte. No hacemos esto porque queramos sacar a todos, lo hacemos porque queremos que todos se sientan bienvenidos a nuestra cultura, a nuestra música. Quiero que todos se sientan orgullosos de dónde vienen. Por favor, no se sientan asustados; siéntanse orgullosos. Levanten su bandera”, dijo la cantante.

Karol G canta en el Coachella Valley Music And Arts Festival, el 12 de abril de 2026, en Indio, California. Christopher Polk/Billboard via Getty Images

La intérprete de “Bichota” y “Si antes te hubiera conocido” se subió a una guacamaya gigante animatrónica, cantó “Ese hombre es malo” con un grupo de mariachis integrado por mujeres, interpretó salsa de la vieja escuela y brilló con sus grandes éxitos de reguetón.

Además, se hizo acompañar en escena por Becky G (con quien cantó un tema que grabaron a dúo en 2022 y se volvió un gran éxito, “MAMII”), Mariah Angeliq, Wisin y Greg González, el guitarrista de Cigarettes After Sex, con quien presentó una nueva canción.

Vista del escenario de Karol G en Coachella 2026. Katie Flores/Billboard via Getty Images

Los colores de la bandera colombiana en el traje de Karol G. Kevin Mazur/Getty Images for Coachella

Karol G inició su show en Coachella 2026 con “Latina Foreva” y lo cerró con uno de sus grandes éxitos, “Si antes te hubiera conocido” (antes cantó una versión de “Mi tierra”, de Gloria Estefan).

A continuación, compartimos varias imágenes del primer show de Karol G en Coachella 2026.

De izquierda a derecha: Becky G canta junto con Karol G en el escenario de Coachella 2026. Kevin Mazur/Getty Images for Coachella

Karol G sube a una guacamaya gigante en el escenario de su show en Coachella 2026. Kevin Mazur/Getty Images for Coachella

Karol G canta acompañada por un conjunto de mariachi integrado por mujeres el 12 de abril de 2026 en el festival de Coachella. Kevin Mazur/Getty Images for Coachella

Karol G, en Coachella, el 12 de abril de 2026. Kevin Mazur/Getty Images for Coachella

Karol G durante su concierto en Coachella, el 12 de abril de 2026. Kevin Mazur/Getty Images for Coachella

Karol G, en el escenario de su show, en Coachella, el 12 de abril de 2026. Kevin Mazur/Getty Images for Coachella