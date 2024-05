El productor de televisión Dan Schneider decidió tomar medidas legales contra los productores de la docuserie Quiet on Set: The Dark Side of Kids on TV (o El lado oscuro de la fama infantil, en español).

La demanda, presentada por los abogados de Schneider, alega difamación debido a las acusaciones vertidas durante el programa de cinco episodios respecto a su supuesta implicación en abusos sexuales infantiles durante la época en la que trabajó en Nickelodeon.

Quiet on Set detalla el ascenso de Schneider como creador y productor de exitosas series infantiles del canal de televisión; entre las que se encuentran El show de Amanda (1999-2002), Drake y Josh (2004-2007), Zoey 101 (2005-2008), iCarly (2007-2012) y Victorious (2010-2013).

Antiguos guionistas, estrellas infantiles y miembros del equipo de Nickelodeon aparecen y acusan a Schneider de crear un ambiente de trabajo hostil y además, sexualizar a antiguos actores infantiles en televisión.

Schneider, en su defensa, niega categóricamente cualquier participación en abusos sexuales y asegura que todas las escenas en sus programas eran revisadas y aprobadas por adultos responsables.

“No hay duda de que a veces fui un mal líder. Me disculpo sinceramente y me arrepiento de ese comportamiento, y seguiré asumiendo la responsabilidad por ello”, escribió en un comunicado enviado al medio Variety.

Sin embargo, “después de ver Quiet on Set, su tráiler, y las reacciones a estos, lamentablemente no tengo más remedio que emprender acciones legales contra las personas que están detrás”, aseguró, en el mismo documento.

Schneider justificó la decisión afirmando que, tanto el tráiler como el documental, “en su intento de engañar a los espectadores y aumentar la audiencia, han ido más allá de la verdad y han insinuado falsamente que yo participaba o facilitaba crímenes horribles por los que se ha procesado y condenado a verdaderos depredadores de menores”.

La docuserie, que se ha convertido en un éxito de streaming en plataformas como Max, examina detalladamente las presuntas prácticas inapropiadas en el ambiente laboral del canal infantil y también investiga a otras personas que trabajaban en Nickelodeon en aquella época.

En uno de los episodios, el actor Drake Bell cuenta haber sido víctima de abusos sexuales cuando tenía 15 años por parte del entrenador de diálogos e interpretación Brian Peck, condenado a 16 meses en la cárcel en 2003 por dicho crimen.