Dakota Johnson niega “culpa” en el fracaso de Madame Web: “Muchas decisiones creativas las toma gente sin una pizca de creatividad”

Dakota Johnson abordó sin filtros el mal rendimiento de Madame Web, cinta spin-off de Spider-Man que protagonizó en 2024 y que fue duramente cuestionada por la crítica. La actriz de 35 años explicó que el proyecto cambió radicalmente de rumbo una vez iniciado: "Comenzó como algo y se convirtió en otra cosa. Y yo simplemente fui llevada por la corriente en ese momento".

A más de un año del estreno de Madame Web, Dakota Johnson ha abordado públicamente el fracaso de la película.

Lo hizo en una entrevista reciente con el medio estadounidense Los Angeles Times, donde promocionaba su nuevo proyecto, Materialists, dirigido por Celine Song.

La actriz de 35 años, conocida por su protagónico en la adaptación a la gran pantalla de la saga Fifty Shades (Cincuenta Sombras), escrita por E. L. James, interpretó a Cassandra Webb en Madame Web, una película de Sony Pictures ambientada en el universo de Spider-Man.

La cinta fue duramente criticada y se convirtió en un fracaso de taquilla. Según The Numbers, logró recaudar poco más de $100 millones a nivel mundial, frente a un presupuesto estimado de $80 millones, y obtuvo una puntuación de apenas un 11% en el sitio de críticas cinematográficas Rotten Tomatoes.

En la entrevista, publicada este miércoles, Johnson expresó su frustración con el proceso creativo de la producción.

“No fue mi culpa. Hay algo que sucede ahora donde muchas decisiones creativas se toman por comité. O por gente sin una pizca de creatividad. Y es realmente difícil hacer arte de esa manera. O hacer algo entretenido de esa manera. Y creo que, desafortunadamente, con Madame Web, comenzó como algo y se convirtió en otra cosa. Y yo simplemente fui llevada por la corriente en ese momento. Pero eso sucede. Las películas de gran presupuesto fallan todo el tiempo”.

Y a pesar de recibir el premio Razzie a la Peor Actriz por su papel en la película, Johnson no pareció preocupada por el impacto en su carrera.

“No me puse un parche curita por eso. No hay parte de mí que diga: ‘Oh, nunca volveré a hacer eso’ en nada. Incluso he hecho películas pequeñas a las que no les fue bien. ¿A quién le importa?”, cuestionó.

Madame Web fue dirigida por S.J. Clarkson y contó con un elenco que incluía a Sydney Sweeney, Isabela Merced y Celeste O’Connor.

A fines de 2024 y también en conversación con Los Angeles Times, el CEO de Sony Pictures, Tony Vinciquerra, defendió la película y argumentó que fue injustamente atacada por los medios.

“Madame Web tuvo un bajo rendimiento en los cines porque la prensa simplemente la crucificó. No fue una mala película, y le fue muy bien en Netflix”, aseguró el ejecutivo.