Cantante D4vd “colabora con las autoridades” tras hallazgo del cadáver de menor desaparecida en 2024 en auto que sería de su propiedad

La policía de Los Ángeles continúa indagando el hallazgo de un cuerpo “encontrado en avanzado estado de descomposición” en un auto de marca Tesla registrado a nombre del artista. Y aunque no ha sido imputado ni señalado como sospechoso, varios de sus shows fueron removidos de los sitios oficiales de venta de entradas.

Las últimas presentaciones de la gira estadounidense del cantante D4vd (20) y varias fechas de su tour europeo dejaron de figurar en páginas de venta de tickets y sitios de recintos.

Ello, mientras la policía de Los Ángeles investiga el hallazgo del cuerpo de una adolescente dentro de un vehículo registrado a su nombre, según diversos medios de comunicación.

¿Qué se sabe del caso?

De acuerdo con reportes locales, el 8 de septiembre personal de un corral municipal detectó un olor fétido proveniente de un vehículo incautado y alertó a la policía.

Al abrir el maletero delantero del automóvil (también conocido como frunk), de marca Tesla, las autoridades encontraron el cadáver de una menor de edad de sexo femenino.

Se trataba de Celeste Rivas Hernández fue vista por última vez en abril de 2024 en Lake Elsinore, zona ubicada a casi 100 kilómetros del centro de Los Ángeles. Rivas tenía 13 años al momento de ser reportada como desaparecida.

El cuerpo de Rivas “fue encontrado en avanzado estado de descomposición”, según informó el miércoles la oficina del Forense del Condado de Los Ángeles en un comunicado.

El cantante también tenía programada una presentación en el Museo Grammy de Los Ángeles para el miércoles.

Dicho evento, que hace unos días aparecía como agotado, fue retirado del sitio web del recinto.

Representantes aseguran que D4vd está “cooperando plenamente con las autoridades”

La oficina del forense del condado de Los Ángeles indicó que la causa de muerte sigue indeterminada.

No se han presentado cargos ni se han anunciado detenciones relacionadas con la muerte de Rivas Hernández y no se ha comunicado públicamente que el músico esté imputado por un delito.

Por su parte, un representante del artista señaló al medio NBC Los Ángeles que el artista “ha sido informado de lo sucedido y aunque todavía está de gira, está cooperando plenamente con las autoridades” mientras la investigación continúa.

¿Quién es D4vd?

Oriundo de Houston, Estados Unidos, y nacido en 2005, d4vd (cuyo nombre real es David Anthony Burke) se posicionó como una de las voces jóvenes más visibles del alt-pop gracias a la viralización en TikTok de su canción Romantic Homicide (2022).

El sencillo logró alcanzar número 4 del ranking Hot Rock & Alternative Songs de Billboard y abrió su entrada a los grandes sellos.

Posteriormente, fichó por Darkroom/Interscope y publicó los EP Petals to Thorns y The Lost Petals (2023).

En 2025 lanzó su primer álbum de larga duración, Withered; cuyo tour promocional quedó, ahora, parcialmente interrumpido.

En paralelo a la investigación, las dos fechas restantes de la gira de D4vd en Estados Unidos (específicamente en las localidades de San Francisco y Los Ángeles) fueron retiradas de los sitios de los recintos y marcadas como canceladas en plataformas de ventas como Ticketmaster.

Además, varios conciertos en Europa dejaron de aparecer disponibles o figuran como cancelados.