Investigan hallazgo de un cuerpo descuartizado en auto registrado a nombre del rapero D4vd

La policía informó que el vehículo no figuraba como robado y que el caso se investiga como homicidio.

Las autoridades de Los Ángeles, Estados Unidos investigan un macabro hallazgo luego de que el cuerpo de una mujer, en avanzado estado de descomposición y con signos de haber sido descuartizado, fuera encontrado al interior de un Tesla registrado a nombre del cantante y compositor D4vd, quien tiene programada su participación en Lollapalooza Chile 2026,

De acuerdo con el reporte emitido por la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, según constató TMZ, la víctima sería una mujer de aproximadamente 1,55 metros de estatura y 32 kilos de peso, con cabello negro ondulado.

Los restos fueron descubiertos este lunes en el maletero del vehículo, luego de que trabajadores de un corralón en Hollywood denunciaran un fuerte olor proveniente del automóvil, que había sido remolcado tras permanecer abandonado desde fines de agosto en la zona de Hollywood Hills.

Por el momento, no ha sido posible establecer la causa exacta de muerte ni la edad de la víctima.

Un portavoz del artista, que actualmente se encuentra de gira, confirmó que D4vd fue notificado del hallazgo y que está “cooperando plenamente” con las autoridades.