Vacaciones de invierno 2026: Actividades familiares, talleres y entretención en la Biblioteca de Santiago, La Florida y La Reina

Las vacaciones de invierno son un espacio de descanso tras un semestre de clases. Este receso escolar también puede convertirse en una oportunidad para aprender nuevas disciplinas, desarrollar habilidades y conocer nuevas amistades.

En ese contexto, la Biblioteca de Santiago, La Florida y La Reina ofrecerán diversos eventos, talleres y actividades culturales para disfrutar durante estas semanas.

Biblioteca de Santiago

En el marco del receso educativo, la Biblioteca de Santiago realizará diversas actividades. Entre ellas destaca una nueva versión del Festival de Teatro Infantil y Familiar de Invierno, además de la proyección de películas, cuentacuentos y talleres.

Asimismo, la inauguración de SÚPERFAM: Edición Stickers y Cómics 2026 se desarrollará este sábado 20 de junio, entre las 11:30 y las 17:00 horas. La jornada contará con charlas, expositores, editoriales, tiendas, coleccionistas, juegos de mesa, cosplayers e ilustradores e ilustradoras, todo en torno a la cultura geek y comiquera.

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La Florida

En La Florida también habrá espacios de entretención para niños, niñas y adolescentes durante las vacaciones de invierno. La programación contempla talleres de dibujo, animación japonesa y cómics, además de jornadas de cine con la exhibición de películas como Minions, Intensamente, Jurassic World, Coco y Zootopia.

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La Reina

La Corporación Cultural de La Reina, bajo la invitación Por un invierno sin pantallas, también habilitará diversos espacios para jugar, aprender y compartir en familia durante las vacaciones de invierno.