Presidente Kast designa nuevos embajadores: Exdiputados Germán Becker (RN) y Harry Jürgensen (REP) figuran entre los nombramientos

Este miércoles, el gobierno anunció la designación de nuevos embajadores por parte del presidente José Antonio Kast.

El mandatario designó a Jaime Baeza embajador en Canadá, a Germán Becker en República Dominicana, Harry Jürgensen en Austria, Christian Hodges-Nugent en República Checa y Víctor Abujatum en Egipto.

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que los nuevos diplomáticos ya recibieron sus respectivos beneplácitos.

¿Quiénes son los nuevos embajadores?

Jaime Baeza

Es doctor (PhD) en Ciencia Política por la Universidad de Essex y máster en Estudios Latinoamericanos por la Escuela de Política Exterior en la Universidad de Georgetown.

Periodista de la Universidad Diego Portales y experto en seguridad internacional, defensa y política comparada.

Exsubdirector de la ANEPE en el Ministerio de Defensa de Chile.

Fue profesor de la Universidad de Chile, FLACSO sede Ecuador y la Universidad Católica de Temuco.

Ha dictado clases en la Academia Diplomática Andrés Bello y en la Escuela Militar de Chile. Ex visiting fellow de la Australian National University y de la American University. Fue visiting scholar de las universidades de Georgetown, Bath, y del Centennial Center de la American Political Science Association.

Germán Becker

Ingeniero civil de la Universidad de Chile.

Fue embajador de Chile en Panamá durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera. También se desempeñó como diputado de la República entre 2002 y 2018, periodo en el que fue miembro de los grupos interparlamentarios chileno-alemán, chileno-australiano, chileno-brasileño y chileno-holandés.

Harry Jürgensen

Estudió Medicina Veterinaria en la Universidad Austral de Chile.

Se desempeñó como diputado de la República entre 2018 y 2026, e integró la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores de la Cámara. En el cargo, asistió a las asambleas de la Unión Interparlamentaria y sus reuniones conexas, en Baréin, Suiza y Uzbekistán. Además, fue miembro de 20 grupos interparlamentarios, entre ellos, el chileno-alemán y el chileno-brasileño.

Christian Hodges-Nugent

Licenciado en Historia de la Universidad de Chile, es también egresado de la Academia Diplomática Andrés Bello.

En la Cancillería fue director general de Ceremonial y Protocolo, y jefe de la División de América del Sur.

También se desempeñó en los gabinetes de la exministra Soledad Alvear y del exsubsecretario Edgardo Riveros.

Fue embajador en Palestina, cónsul general en Madrid, y cónsul en Washington D.C. y en Asunción.

Víctor Abujatum