Presidente Kast designa nuevos embajadores: Exdiputados Germán Becker (RN) y Harry Jürgensen (REP) figuran entre los nombramientos

Este miércoles, el gobierno anunció la designación de nuevos embajadores por parte del presidente José Antonio Kast.
El mandatario designó a Jaime Baeza embajador en Canadá, a Germán Becker en República Dominicana, Harry Jürgensen en Austria, Christian Hodges-Nugent en República Checa y Víctor Abujatum en Egipto.
A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que los nuevos diplomáticos ya recibieron sus respectivos beneplácitos.
¿Quiénes son los nuevos embajadores?
Jaime Baeza
- Es doctor (PhD) en Ciencia Política por la Universidad de Essex y máster en Estudios Latinoamericanos por la Escuela de Política Exterior en la Universidad de Georgetown.
- Periodista de la Universidad Diego Portales y experto en seguridad internacional, defensa y política comparada.
- Exsubdirector de la ANEPE en el Ministerio de Defensa de Chile.
- Fue profesor de la Universidad de Chile, FLACSO sede Ecuador y la Universidad Católica de Temuco.
- Ha dictado clases en la Academia Diplomática Andrés Bello y en la Escuela Militar de Chile. Ex visiting fellow de la Australian National University y de la American University. Fue visiting scholar de las universidades de Georgetown, Bath, y del Centennial Center de la American Political Science Association.
Germán Becker
- Ingeniero civil de la Universidad de Chile.
- Fue embajador de Chile en Panamá durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera. También se desempeñó como diputado de la República entre 2002 y 2018, periodo en el que fue miembro de los grupos interparlamentarios chileno-alemán, chileno-australiano, chileno-brasileño y chileno-holandés.
Harry Jürgensen
- Estudió Medicina Veterinaria en la Universidad Austral de Chile.
- Se desempeñó como diputado de la República entre 2018 y 2026, e integró la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores de la Cámara. En el cargo, asistió a las asambleas de la Unión Interparlamentaria y sus reuniones conexas, en Baréin, Suiza y Uzbekistán. Además, fue miembro de 20 grupos interparlamentarios, entre ellos, el chileno-alemán y el chileno-brasileño.
Christian Hodges-Nugent
- Licenciado en Historia de la Universidad de Chile, es también egresado de la Academia Diplomática Andrés Bello.
- En la Cancillería fue director general de Ceremonial y Protocolo, y jefe de la División de América del Sur.
- También se desempeñó en los gabinetes de la exministra Soledad Alvear y del exsubsecretario Edgardo Riveros.
- Fue embajador en Palestina, cónsul general en Madrid, y cónsul en Washington D.C. y en Asunción.
Víctor Abujatum
- Es administrador público de la Universidad de Santiago de Chile y egresado de la Academia Diplomática Andrés Bello.
- Al momento de su designación se desempeñaba como embajador de Chile en República Checa. En el exterior, también ha cumplido funciones en las embajadas en Alemania y Turquía, y como cónsul en Miami.
- En la Cancillería ha ejercido como jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores y como jefe de Gabinete en la Dirección Nacional de Fronteras y Límites.
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