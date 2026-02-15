“Cumbres Borrascosas” debuta con US$34,8 millones en EE.UU. y supera los US$80 millones a nivel global

La adaptación protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi lideró la taquilla del fin de semana de San Valentín, con un desempeño internacional que alcanzó los US$42 millones en 76 territorios.

El drama romántico “Cumbres Borrascosas” se impuso en la taquilla norteamericana durante el fin de semana de San Valentín con US$34,8 millones en 3.682 salas, según cifras preliminares. La película, dirigida por Emerald Fennell y con clasificación R, proyecta alcanzar los US$40 millones hasta el feriado del Día de los Presidentes.

A nivel internacional, la cinta sumó US$42 millones desde 76 territorios, totalizando US$82 millones en su lanzamiento global, frente a un presupuesto de producción de US$80 millones.

Estrategia de estreno y recepción del público

Según reportó Variety, la cineasta rechazó una oferta de Netflix por US$150 millones para optar por un estreno amplio en salas con Warner Bros., decisión que le valió el noveno número uno consecutivo para el estudio.

El público fue mayoritariamente femenino (más del 75%), aunque obtuvo una calificación “B” en CinemaScore. Entre otros estrenos, la animación “GOAT” se ubicó segunda con US$26 millones, mientras que el thriller “Crime 101” alcanzó los US$15,1 millones en su debut.