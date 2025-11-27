Cris MJ anuncia primer concierto en el Estadio Nacional: Revisa los detalles acá

El anuncio marca uno de los hitos más importantes en la carrera del cantante, quien en pocos años pasó a posicionarse como una de las figuras centrales del urbano latinoamericano.

Cris MJ dio un paso histórico para la música urbana chilena: el artista anunció que se presentará el próximo 10 de abril en el Estadio Nacional, convirtiéndose en el primer exponente del género en encabezar un concierto en el recinto más emblemático del país.

La información sobre venta de entradas y distribución de localidades serán anunciadas la próxima semana.

Hito en la carrera de Cris MJ

El anuncio, que llegó junto al lanzamiento de su nuevo single “Chica Galáctica”, marca uno de los hitos más importantes en la carrera del cantante, quien en pocos años pasó a posicionarse como una de las figuras centrales del urbano latinoamericano.

Su llegada al Estadio Nacional —tradicionalmente reservado para artistas de escala global— es vista como un reflejo del crecimiento explosivo del género en Chile.

Según un comunicado oficial, el espectáculo promete un despliegue técnico de estándar internacional, invitados sorpresa y un setlist que reunirá los mayores éxitos del cantante, recogió La Tercera.

La idea, explican, es llevar la música urbana chilena a un nuevo nivel dentro de los shows masivos y abrir camino a futuros talentos que aspiran a escenarios de gran magnitud.