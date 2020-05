VIDEO RELACIONADO – Así se vivió el Día de “Star Wars” durante pandemia ( 01:36)

“Por el momento, no sé qué estómago habría para las historias sobre sociedades que se están desmoronando, por lo que no estoy trabajando en una de esas”.

Así explicó Charlie Brooker, el creador de Black Mirror, el motivo por el que no tendremos una nueva temporada de la serie en el corto ni mediano plazo.

A juicio del productor y guionista, el coronavirus ya es suficiente como para que, además, las ficciones nos recuerden el momento crítico por el pasamos en nuestra sociedad.

Brooker, eso sí, asegura que no es que haya parado de escribir, sino que lo está haciendo sobre otras historias que en este momento le motivan más.

Lee también: “Midnight Sun”, el esperado quinto tomo de “Twilight” que contará la historia desde la perspectiva del vampiro

“He estado ocupado, haciendo cosas, pero no sé si puedo contar lo que estoy o no estoy haciendo“, dijo en conversación con Radio Times.

Lo que sí aseguró, es que está alejado de las distopías que buscan cuestionar el panorama actual de nuestra civilización, de hecho está intentando escribir cosas que lo hagan feliz.

“Tengo muchas ganas de volver a mis habilidades cómicas, por lo que he estado escribiendo guiones destinados a hacerme reír”, sinceró.

Black Mirror cuenta con cinco temporadas, la última fue estrenada en junio del 2019, y una película, Bandersnatch, las que pueden ser vistas en Netflix.