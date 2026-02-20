Cony Capelli y la Gala de Viña 2026: Por qué “Capelli x Gala de Viña” fue tendencia en redes

La bailarina condicionó su asistencia a la alfombra roja a que la productora invite también a la influencer, quien respondió con críticas por priorizar el evento en medio de la emergencia por incendios en el sur.

La frase “Capelli x Gala de Viña” se transformó en una de las más comentadas en redes sociales durante la jornada de este viernes,

Todo, luego de que la bailarina Constanza “Cony” Capelli condicionara su asistencia a la Gala del Festival 2026.

Sin embargo, la ganadora de Gran Hermano confirmó que Mega la invitó al evento con un pase “más uno” que ocuparía junto a Vasco Moulian.

Polémica cruzada por la emergencia nacional

La influencer Naya Fácil, quien previamente había rechazado asistir a la Gala señalando que “no pertenezco a ese mundo, pertenezco al pueblo”, respondió con una indirecta hacia Capelli.

La creadora de contenido cuestionó a la exchica reality por buscar fotógrafo para el glamoroso evento en lugar de ayudar directamente a los damnificados por los incendios en el sur.

“No me interesa gastar millones en un vestido, menos en este momento”, había declarado Naya días antes, según reportó CHV Noticias.

Capelli no figura entre candidatas a Reina

Cabe destacar que Cony Capelli no aparece en la lista oficial de candidatas a Reina de Viña 2026, publicada por el diario La Hora.

La nómina de 26 aspirantes incluye a figuras como Skarleth Labra, Karla Melo, Mon Laferte y Karen Doggenweiler, entre otras, pero excluye a la exchica reality, quien tampoco forma parte de la programación artística del certamen.