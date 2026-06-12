Exponor 2026 cierra con éxito en Antofagasta y consolida negocios por cerca de US$ 900 millones

Cuatro días en que Antofagasta se volvió el epicentro de la minería mundial. Con más de 50.000 asistentes y cerca de 1.300 stands, Exponor cerró con éxito su versión 2026, no solo en cuestiones de negocios, sino también en su aporte al debate público, contando en su inauguración con el presidente Kast y varios de sus ministros.

“No, los invito a que creamos en Chile. Como dice nuestro ministro de Relaciones Exteriores, que le copiamos a otro país: ‘Choose Chile'”, destacó el Presidente de la República, José Antonio Kast.

El Gobierno está dando un respaldo enorme a la minería. Creemos que con la minería vamos a lograr desarrollo y vamos a poder transformarle la vida a los chilenos. Y en los números también reflejan el éxito del encuentro, en donde se calcula que se cerraron negocios por aproximadamente 900 millones de dólares.

Al respecto, el Gerente General en la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA), Fernando Cortez, señaló que “eventos como este, donde tenemos a 36 países más la Unión Europea, son una demostración clara y concreta de cómo el mundo nos está viendo en esta perspectiva. Por lo tanto, es clave poder desarrollar eventos de esta naturaleza, sobre todo en el corazón de la producción minera y de litio chilena, son fundamentales para el posicionamiento de nuestro país en el mundo”.

Instancia que también contó con 36 países dentro de sus pabellones.

“Hay unas 250 compañías europeas que ya están presentes en el sector minero chileno, y muchas de ellas aportan tecnologías limpias, maquinaria de última generación. O sea, realmente ayudan tanto a la eficacia como a la sostenibilidad del sector, y nos gustaría elevar este perfil y, bueno, hacer más alianzas con Chile”, afirmó la Embajadora de la Unión Europea en Chile, Claudia Gintersdorfer.

Charlas, ruedas de negocio y exposición de soluciones sustentables para la minería del futuro.

Por su parte, el Vicepresidente de Latinoamérica de Albemarle, Sebastián Carmona, valoró el espacio manifestando que “el apoyo de empresas colaboradoras, nuevas tecnologías… Entonces, estar acá significa abrir nuestra operación y nuestros proyectos al ecosistema para poder trabajar juntos en este litio de mayor calidad y más sustentable, muchísimo más tecnológico”.

Exponor 2026 cierra sus puertas y se prepara para su próxima edición en 2028, con distintos desafíos pero con un único objetivo: seguir siendo uno de los polos de encuentro de la industria minera más grandes del mundo.