Confirman que Eurovisión 2026 se llevará a cabo en Viena, capital de Austria

La 70° edición del certamen musical más importante de Europa reunirá a millones de espectadores. La Wiener Stadthalle será el escenario principal y se esperan 16.000 asistentes en la final.

(EFE/CNN Chile) — Viena será la sede de la 70° edición del Festival de la Canción de Eurovisión.

La capital austríaca se impuso a Innsbruck, la otra ciudad candidata, según confirmó el miércoles la radiotelevisión austríaca ORF.

Será la tercera vez que Viena recibe el certamen, tras las ediciones de 1967 y 2015.

La ciudad presentó su candidatura bajo el lema Europe, shall we dance? (“Europa, ¿bailamos?”). Asimismo, propuso como escenario la Wiener Stadthalle, un pabellón multiuso con capacidad para 16.000 personas y ubicado a apenas tres kilómetros del centro.

El triunfo del cantante austríaco JJ, con su tema Wasted Love en la pasada edición, celebrada en Basilea, Suiza, devolvió a Austria el derecho de organizar el festival.

Este año, en tanto, 166 millones de telespectadores siguieron la transmisión.

El director general de la ORF, Roland Weißmann, explicó que la elección fue “difícil” y que la emisora evaluó durante cuatro semanas dos candidaturas “muy apasionadas”.

Viena defendió su propuesta destacando su experiencia en la organización de grandes eventos. Además, resaltó su infraestructura hotelera y su capacidad para recibir visitantes.

Otro punto clave fue la conectividad aérea de la ciudad. Viena cuenta con 195 destinos directos en 65 países.

También es considerada un referente cultural europeo, con instituciones de prestigio como la Ópera de Viena y una amplia oferta de museos, teatros y salas de conciertos.

Los detalles de Eurovisión 2026

Weißmann detalló que las semifinales se disputarán el 12 y el 14 de mayo del próximo año y la final se llevará a cabo el 16 del mismo mes.

Además, agradeció la candidatura de Innsbruck y aseguró que la próxima edición será “un evento para toda Austria”, además de confiar en que el festival tendrá un impacto positivo en el turismo.

El alcalde de Viena, el socialdemócrata Michael Ludwig, anunció un presupuesto de 22,6 millones de euros para el evento, inferior a los 37 millones que invirtió este año Basilea.

La organización llega en un contexto económico complejo. Austria acumula más de dos años en recesión.

El PIB cayó un 1 % en 2023 y un 1,1 % en 2024. Para 2025 se prevé una contracción de 0,3 %, que podría agravarse por la actual guerra comercial.

El gobierno, integrado por conservadores, socialdemócratas y liberales, ha puesto en marcha un plan de ahorro para reducir el déficit fiscal, que en 2024 fue del 4,7 %.

Austria ha ganado Eurovisión en dos ocasiones. La primera fue en 1966, con Merci, chérie, de Udo Jürgens. La segunda, en 2014, con Rise Like a Phoenix, de Conchita Wurst.