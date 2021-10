Muchos conciertos se cancelaron en Chile a causa de la pandemia. Diversos artistas ya están reagendando sus actividades a medida que la situación mejora, incluido Metallica, grupo que confirmó su regreso al país.

Este lunes, la legendaria banda estadounidense confirmó a través de sus redes sociales que arribará en Chile el próximo 27 de abril del 2022, en el marco de su Worldwired Tour.

Santiago es el primer destino de la gira que realizará Metallica por Sudamérica. El grupo también visitará Buenos Aires, en Argentina, y Porto Alegre, Curitiba, Sao Paulo y Belo Horizonte, en Brasil.

El concierto, que se realizará en el Estadio Nacional, será el primer evento musical masivo desde que inició la pandemia. La banda Greta Van Fleet será el número de apertura del show, junto a los nacionales Yajaira.

Todas las entradas que habían sido adquiridas previamente serán válidas para este concierto, quedando solo unas pocas a la venta en el sitio web de PuntoTicket.

