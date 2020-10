(CNN) — No hay certeza si The Flaming Lips usan gelatina -o vaselina, para el caso– en sus conciertos en estos días (hay una reconocida canción de la banda llamada She Don’t Use Jelly). Sin embargo, la banda de rock prueba las burbujas de plástico.

Los músicos de rock de Oklahoma City están literalmente explotando en 2020, usando burbujas inflables de tamaño humano para protegerse a sí mismos y a los fanáticos del COVID-19 mientras encuentran la manera de tocar en vivo.

Actuando en The Criterion en su ciudad natal el lunes por la noche, The Flaming Lips se ubicaron –y todos los seguidores asistentes–, dentro de esferas de plástico individuales. El concierto, que fue en parte un espectáculo en vivo, en parte una grabación de videos musicales, nació de un boceto dibujado por Wayne Coyne durante los primeros días de la pandemia, aseguró el líder a CNN.

«Hice un pequeño dibujo en el que dibujé a The Flaming Lips haciendo un espectáculo en 2019. Y soy la única persona en la burbuja espacial y todos los demás son normales», dijo Coyne a CNN durante una conversación telefónica el viernes. «Luego (hice otro dibujo con) The Flaming Lips en un programa en 2020. Exactamente el mismo escenario, pero estoy en una burbuja, y todos los demás también».

En ese momento, dice Coyne, la idea era más o menos un comentario social sobre el estado del virus, con la idea de que el COVID-19 nunca se demoraría lo suficiente como para ver cómo el experimento de la burbuja se inflaba por completo.

«No creo que nadie hubiera pensado a mediados de marzo que esto seguirá sucediendo, ya sabes, ocho meses después. Creo que todos pensamos que es un mes, que tal vez sean dos meses, pero vamos a manejar esto», dijo.

Coyne y la banda dieron a conocer el concepto por primera vez durante una visita en mayo a The Late Show with Stephen Colbert.

Las burbujas espaciales han sido durante mucho tiempo parte de los espectáculos teatrales de The Flaming Lips, por lo que Coyne y compañía estaban familiarizados con una serie de orbes inflables. Después de establecer las especificaciones, la banda ordenó 100 burbujas de China y este evento musical único, uno elaborado por primera vez en el bloc de dibujo de Coyne, estaba listo para explotar.

Con un par de cientos de fans flotando, The Flaming Lips interpretó un remix de baile de Assassins of Youth y Brother Eye, junto a un par de pistas de su último LP, American Head.

Coyne describió una publicación de Instagram del programa con un guiño a la hazaña que habían logrado colectivamente.

«Esa barrera todavía está ahí, están protegidos y tú estás protegido… esa parte es lo que realmente sentimos que fue el éxito», indicó Coyne.

Entonces, ¿son las burbujas que rebotan, con fanáticos y bandas igualmente encerrados, el futuro de la música en vivo, al menos en medio de esta pandemia global?

«Estoy dispuesto a hacer todo lo que pueda. Creo que podríamos hacer esto y sería absolutamente seguro», afirmó Coyne, quien dijo que, en última instancia, tiene la esperanza de una vacuna.

«A nosotros, como The Flaming Lips, nos gusta la idea de que estamos haciendo algo diferente. Creo que podría ser genial. Podría ser divertido. Y todos podríamos tener una, ya sabes, una loca experiencia única» finalizó el artista.