Rondas policiales masivas en la RM y Valparaíso dejaron 158 detenidos y más de 8.500 controles

Carabineros lideró una nueva ronda policial en las regiones Metropolitana y de Valparaíso, la cual terminó con más de 150 detenidos y cerca de 8.500 controles realizados.
El operativo contó con la presencia de 853 funcionarios y 290 medios logísticos en total. En la RM se concretó el mayor esfuerzo, con 720 efectivos y 236 vehículos, mientras que en Valparaíso participaron 133 carabineros y 54 medios logísticos.
En el procedimiento se arrestó a 158 personas, 129 en la RM y 29 en Valparaíso.
Entre los motivos se encuentran:
- 71 por órdenes judiciales vigentes
- 29 por infracción a la Ley de Drogas
- 3 por robo
- 3 por infracción a la Ley de Armas
- 3 por receptación
- 3 por violencia intrafamiliar
- 14 por delitos de mayor connotación social
- 35 por otros ilícitos
Se incautaron 14 armas.
Desde la institución policial detallaron que 142 aprehendidos son hombres y 16 son mujeres. Mientras que 155 son adultos y 3 adolescentes.
Respecto a nacionalidad, 146 arrestados son chilenos y 12 son extranjeros.
De los 158 detenidos, 122 fueron puestos a disposición de los tribunales de justicia y recintos penitenciarios. 98 corresponden a la Región Metropolitana y 24 a la Región de Valparaíso.
En el operativo también se realizaron 8.504 controles preventivos. De ese total, 5.454 correspondieron a controles de identidad preventivos, 274 controles de identidad investigativos conforme al artículo 85 y 2.776 controles vehiculares.
Asimismo, se llevaron a cabo 36 fiscalizaciones a establecimientos comerciales.
Adicionalmente, se cursaron 522 infracciones en ambas regiones.
De ese total, 381 fueron por incumplimiento de las normativas de tránsito, 130 relacionadas con alcohol y 11 por otras materias, como conducción bajo la influencia del alcohol o drogas, amenazas y otras detectadas durante los servicios de control y orden público.
La institución también informó que se retiraron de circulación 106 vehículos.
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