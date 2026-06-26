DC pide compensaciones por rebaja tributaria: “El proyecto no garantiza crecimiento para todos”

La secretaria general de la Democracia Cristiana, Alejandra Krauss, cuestionó aspectos centrales de la mega reforma impulsada por el Gobierno y pidió incorporar compensaciones fiscales ante una eventual rebaja del impuesto corporativo.

Sus declaraciones se dan luego de que el Senado aprobara en general la idea de legislar la Ley de Reconstrucción Nacional, iniciativa que ahora entrará a una nueva etapa de discusión en particular, donde la oposición espera introducir cambios al texto.

En entrevista con CNN Chile Radio, Krauss sostuvo que una iniciativa de esta magnitud requiere consensos más amplios y no debería avanzar con mayorías estrechas, debido a sus efectos en la estabilidad económica, política y social del país.

“Un proyecto de estas características, de esta profundidad, que supone un cambio de modelo, requiere necesariamente, para dar certeza jurídica, estabilidad y gobernabilidad, de mayores consensos y transversalidad”, afirmó.

DC pide compensaciones fiscales

La dirigenta DC señaló que una reducción del impuesto corporativo puede ser discutida, pero advirtió que debe ir acompañada de mecanismos que compensen la menor recaudación fiscal.

“Pudiera ser una línea que debiéramos en el país, a propósito del concierto internacional, bajar el impuesto corporativo, pero eso necesariamente, porque reduce la recaudación fiscal, tiene que ir por las debidas compensaciones”, planteó.

Krauss sostuvo que el proyecto debe asegurar neutralidad fiscal para no afectar compromisos sociales en áreas como salud, educación y otras políticas públicas.

“Tiene que existir neutralidad fiscal, no afectar lo que supone la recaudación fiscal, porque hay muchos compromisos sociales de distinta naturaleza que se van a ver afectados si eso no se incorpora”, dijo.

En esa línea, afirmó que la propuesta del Ejecutivo no incorpora adecuadamente esas compensaciones.

“Claramente el proyecto no contempla esas compensaciones”, sostuvo.

Krauss cuestionó que el Gobierno apueste a que la rebaja de impuestos sea suficiente para impulsar el crecimiento económico.

“¿Por qué no abrirse a las compensaciones? Y solo creer que con la rebaja de impuestos es el mecanismo para generar crecimiento, cuando ya el mundo ha probado esas medidas y no han sido resueltas”, afirmó.

La secretaria general de la DC sostuvo que el debate tributario debe considerar las desigualdades del país y los compromisos sociales pendientes.

“Nosotros debemos asumir que nuestro país es un país desigual, más allá que estemos en la lista de la OCDE, más allá que tengamos estándares similares a países con mayor desarrollo”, señaló.

Consultada sobre si el proyecto garantiza crecimiento para todos, Krauss respondió: “No”.

“Tenemos compromisos en materia de salud, tenemos desafíos en materia de educación. Eso hace que debemos abordar lo que es la recaudación, el crecimiento, pero es un crecimiento para todos”, agregó.

El rol de Quiroz en la negociación

Krauss también apuntó al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, como una figura clave para abrir espacios de acuerdo durante la tramitación en particular del proyecto.

Según dijo, aunque existen esfuerzos de ministros políticos como Claudio Alvarado y José García Ruminot, la decisión final sobre los puntos centrales de la reforma estaría radicada en Hacienda.

“Da la impresión, por la lectura y por lo que los propios parlamentarios señalan, que el diálogo al final, la llave la tiene el ministro Quiroz”, afirmó.

“Más allá de todos los esfuerzos que pudieran desplegar el ministro Alvarado y el ministro García Ruminot, pareciera ser que quien en definitiva decide es menos propenso a buscar estos consensos”, agregó.