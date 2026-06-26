“Hora de Aventura” tendrá una nueva serie centrada en Dulce Princesa y Marceline

HBO Max anuncio una nueva serie animada basada en el universo de Hora de Aventura, esta vez centrada en Dulce Princesa y Marceline, la Reina de los Vampiros.

La producción llevará por título Hora de Aventura: Dulce Princesa y Marceline y contará con 10 episodios.

La historia, en tanto, seguirá a ambos personajes en un recorrido por los lugares más lejanos de la Tierra de Ooo. Durante ese viaje, se encontrarán con rostros conocidos de la franquicia y también con nuevos peligros, según la descripción entregada por la plataforma.

El proyecto será producido por Cartoon Network Studios y tendrá como showrunner y productor ejecutivo a Adam Muto, una de las figuras creativas asociadas a la expansión reciente de la saga.

Muto ya trabajó en la serie original y también participó en producciones derivadas como Hora de Aventura: Tierras Lejanas y Hora de Aventura: Fionna y Cake.

El anuncio tiene especial interés para los seguidores de la franquicia, ya que Dulce Princesa y Marceline son dos de los personajes con mayor desarrollo dentro del mundo creado por Pendleton Ward.

Su vínculo fue tomando relevancia con el avance de la serie original y terminó convirtiéndose en uno de los elementos más comentados por el público.

En el final de Hora de Aventura, emitido en 2018, la relación entre ambas fue confirmada en pantalla.

Adam Muto explicó que esta nueva entrega continuará en la línea de Hora de Aventura: Fionna y Cake.

“Estoy muy emocionado de que la próxima serie de Hora de Aventura presente a dos de mis personajes favoritos: Dulce Princesa y Marceline, señaló.

El productor agregó que el proyecto ha sido “una oportunidad fantástica para revisar a viejas amigas y expandir el universo de Hora de Aventura.

La serie original se estrenó en Cartoon Network en 2010 y finalizó en 2018, después de 10 temporadas.

Su historia seguía a Finn, un niño humano, y Jake, su perro mágico, en sus aventuras por la Tierra de Ooo.

Con el paso de los años, la producción amplió su universo hacia personajes secundarios, conflictos emocionales más complejos y relatos que combinaron fantasía, humor y temas de crecimiento personal.

Tras el final de la serie principal, la franquicia continuó expandiéndose con Hora de Aventura: Tierras Lejanas”y Hora de Aventura: Fionna y Cake, ambas disponibles en HBO Max junto con todas las temporadas de Hora de Aventura.