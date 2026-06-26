Temblor amanece a la Región de Antofagasta este viernes

Un sismo de magnitud 4,5 se registró durante la mañana de este viernes 26 de junio en la zona norte del país.
De acuerdo con información entregada por Sismología de la Universidad de Chile, el movimiento ocurrió a las 09:04 horas.
Epicentro del sismo
El epicentro se ubicó a 99,37 kilómetros al sureste de Socaire, en la Región de Antofagasta.
El organismo detalló además que el sismo tuvo una profundidad de 199,94 kilómetros.
Según el reporte, las coordenadas del movimiento fueron -24,31 de latitud y -67,3 de longitud.
Hora Local: 2026/06/26 09:04:19, mag: 4.5, Lat: -24.31, Lon: -67.3, Prof: 199.94, Loc : 99.37 km al SE de Socaire
— Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) June 26, 2026
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