Lanzan Sistema de Emergencia Regional para monitoreo de eventos críticos en la RM: ¿De qué se trata?

La Gobernación Metropolitana, junto a la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Senapred, alcaldes y consejeros regionales, presentaron el Sistema de Emergencia Regional.

La iniciativa es una plataforma tecnológica que permitirá el monitoreo de eventos críticos, el intercambio de información entre instituciones y la toma de decisiones durante emergencias en las 52 comunas de la Región Metropolitana.

Sistema de Emergencia Regional: Así funcionará

Desde la Gobernación detallaron que el Sistema de Emergencia Regional es parte de CONDOR: Observatorio Regional, una herramienta “desarrollada por el Gobierno de Santiago para integrar y visualizar información territorial estratégica que apoye la planificación, la gestión de riesgos y la coordinación entre distintos actores públicos”.

Esta nueva herramienta, que contempla una inversión de $395.550.000, fue desarrollada bajo el proyecto “Diagnóstico Planes Comunales de Reducción de Riesgos y Emergencias en la Región Metropolitana de Santiago”, llevado a cabo por la ACHM.

Y “permitió elaborar planes comunales de emergencia y reducción de riesgos en distintas comunas urbanas de la región”.

El Sistema integra información sobre amenazas naturales y antrópicas, “permitiendo visualizar datos relevantes para la gestión del riesgo, fortalecer la coordinación institucional y apoyar la preparación de los territorios frente a emergencias y desastres”.

El gobernador de la RM, Claudio Orrego, comentó que las emergencias “no pueden seguir enfrentándose solo cuando ocurren. Con la plataforma CONDOR y el Sistema de Emergencia Regional estamos dando un salto hacia una gestión basada en datos, coordinación y prevención, integrando información clave para apoyar la toma de decisiones y fortalecer la colaboración entre instituciones”.

Mientras que el vicepresidente de la ACHM y alcalde de Isla de Maipo, Juan Pablo Olave, señaló que la plataforma es un avance fundamental para la gestión de emergencias.

“En un país expuesto permanentemente a desastres naturales, contar con datos precisos y actualizados es clave para proteger a las comunidades y actuar con mayor rapidez frente a situaciones críticas”, acotó.

En esa misma línea, el director regional de Senapred Metropolitana, Miguel Muñoz, sostuvo que “estamos próximos a enfrentar eventos meteorológicos complejos, como precipitaciones con isoterma alta que pueden generar remociones en masa. En ese contexto, esta herramienta permitirá fortalecer la coordinación entre lo local y lo regional, facilitando el conocimiento de las capacidades disponibles en cada municipio y mejorando la respuesta ante situaciones de riesgo”.