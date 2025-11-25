Concierto gratuito de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil: ¿Cuándo es y cómo conseguir las entradas?

El concierto será dirigido por el director titular de la orquesta, Paolo Bortolameolli, e incluirá piezas de Dmitri Shostakovich y Leonard Bernstein, entre otros. Revisa los detalles.

La Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil dará un concierto gratuido en el Teatro CA660, en el marco de la alianza de colaboración entre Fundación CorpArtes y la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI).

El programa de este concierto incluirá las piezas Divertimento para orquesta de Leonard Bernstein; Sinfonía India (para gran orquesta) de Carlos Chávez; y Sinfonía n.º 9, Op. 70 del compositor ruso Dmitri Shostakovich.

El concierto será dirigido por el director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, Paolo Bortolameolli, quien también es director musical de la Orquesta Sinfónica Nacional Esperanza Azteca (México) y director principal invitado de la Filarmónica de Santiago.

Bortolameolli sostuvo que “siempre llegar al último concierto de la temporada es algo especial; el proceso formativo de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil se inicia cada año y es todo un trayecto, es todo un camino desde el primer programa en marzo hasta el último, donde se ha involucrado mucho trabajo y estudio, la participación activa de los indispensables instructores, y ahora estamos con todas las ganas de entregar este programa que además me parece atractivo de principio a fin”.

¿Cuándo es el concierto gratis de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil?

El concierto “Divertimento de Bernstein a Shostakovich” se realizará a las 20:00 horas del miércoles 3 de diciembre en el Teatro CA660 de Fundación CorpArtes, ubicado en Rosario Norte 660, piso -2, Las Condes.

¿Cómo conseguir las entradas para el concierto gratuito de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil?