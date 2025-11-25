Cultura conciertos

Concierto gratuito de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil: ¿Cuándo es y cómo conseguir las entradas?

Por CNN Chile

25.11.2025 / 11:22

{alt}

El concierto será dirigido por el director titular de la orquesta, Paolo Bortolameolli, e incluirá piezas de Dmitri Shostakovich y Leonard Bernstein, entre otros. Revisa los detalles.

La Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil dará un concierto gratuido en el Teatro CA660, en el marco de la alianza de colaboración entre Fundación CorpArtes y la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI).

El programa de este concierto incluirá las piezas Divertimento para orquesta de Leonard Bernstein; Sinfonía India (para gran orquesta) de Carlos Chávez; y Sinfonía n.º 9, Op. 70 del compositor ruso Dmitri Shostakovich.

El concierto será dirigido por el director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, Paolo Bortolameolli, quien también es director musical de la Orquesta Sinfónica Nacional Esperanza Azteca (México) y director principal invitado de la Filarmónica de Santiago.

Bortolameolli sostuvo que “siempre llegar al último concierto de la temporada es algo especial; el proceso formativo de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil se inicia cada año y es todo un trayecto, es todo un camino desde el primer programa en marzo hasta el último, donde se ha involucrado mucho trabajo y estudio, la participación activa de los indispensables instructores, y ahora estamos con todas las ganas de entregar este programa que además me parece atractivo de principio a fin”.

¿Cuándo es el concierto gratis de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil?

  • El concierto “Divertimento de Bernstein a Shostakovich” se realizará a las 20:00 horas del miércoles 3 de diciembre en el Teatro CA660 de Fundación CorpArtes, ubicado en Rosario Norte 660, piso -2, Las Condes.

¿Cómo conseguir las entradas para el concierto gratuito de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil?

  • Las entradas para el concierto son liberadas con stock limitado (máx. 2 por persona) ay se pueden obtener a través de www.corpartes.cl
  • La reserva de entradas se habilita una semana antes de cada concierto y se informa en las redes sociales de Fundación CorpArtes (@fundacion_corpartes) y de FOJI (@foji_chile).

DESTACAMOS

País Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país

LO ÚLTIMO

Mundo La policía francesa detiene a otros cuatro sospechosos del robo en el Museo del Louvre: ¿Quiénes son?
Manchester City vs. Bayer Leverkusen: revisa el horario y dónde ver el partido por la Champions League
"Es un asunto de seguridad interna": Ministro Cordero y decisión de Perú de militarizar frontera con Chile
Concierto gratuito de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil: ¿Cuándo es y cómo conseguir las entradas?
Kast se reúne con exPresidente Eduardo Frei de cara a la segunda vuelta: "Fue un encuentro muy cordial"
Evelyn Matthei reaparece tras derrota en las presidenciales: “La vida sigue, queda Evelyn para rato”