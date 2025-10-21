Cultura conciertos

Concierto de Imagine Dragons en Chile: Revisa cómo funcionará el Metro y los buses RED para el retorno

Por CNN Chile

21.10.2025 / 10:32

Las autoridades implementaron un plan especial para este lunes con el fin de facilitar el regreso de los asistentes a sus hogares.

Dentro de pocas horas, cientos de fanáticos y fanáticas de Imagine Dragons concurrirán hasta el Estadio Monumental para presenciar el show agendado por la banda estadounidense.

El grupo de pop rock originario de Las Vegas regresa al país en el marco de su gira “The Loom World Tour”, la que también los llevó a México, Perú y Colombia, para luego de Chile seguir a Argentina y Brasil.

Con el objetivo de facilitar la salida de los asistentes, se implementó un plan especial de transporte para este lunes que incluye recorridos de buses reforzados y extensiones horarias en el Metro.

Imagine Dragons: ¿Cómo funcionará el Metro?

Desde Metro de Santiago anunciaron que se extenderá el funcionamiento del servicio hasta la 00:30 horas en algunas de las estaciones de la Línea 1 y Línea 5:

  • Ingreso en Línea 5: Pedrero y Mirador.
  • Salida en Línea 5: Vicente Valdés, Irarrázaval y Baquedano.
  • Salida en Línea 1: Baquedano, Tobalaba y Escuela Militar.
  • Combinación: Baquedano.

Imagine Dragons: ¿Cómo funcionará Red Movilidad?

En el caso de Red Movillidad, se reforzarán algunos recorridos de buses. De esta manera, entre las 23:00 y 00:00 horas los servicios reforzados, que se identificarán con una letra X al lado del número, saldrán desde las inmediaciones del estadio con destino a distintas comunas de la ciudad.

