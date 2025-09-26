Con Isabel Allende en persona y la presentación de Mónica Rincón: así fue el evento en que se revelaron las primeras imágenes de la serie La Casa de los Espíritus

La novela llegará a las plataformas de streaming de la mano de Prime Video en 2026, con un elenco completamente latino, 100% en español y grabada en Chile.

“Periodista, escritora, maga diría yo también. Palabra y verbo, Isabel Allende”.

Con esas palabras, la periodista y conductora de CNN Chile Mónica Rincón introdujo a quien era protagonista y estrella de la jornada. La escritora Isabel Allende estaba en Chile para participar la noche del pasado martes de un conversatorio íntimo en la galería Patricia Ready donde se revelarían en exclusiva las primeras imágenes de la serie La Casa de los Espíritus, basada en su novela homónima, que se estrenará en 2026 por Amazon Prime.

Y pese a que ya existe una destacada película hecha en inglés, la propia autora se encargó de destacar como un punto relevante que en este caso será un elenco 100% latino el que dará forma a la historia, y que además la grabación se realiza en Chile.

“En aquella época cualquier película que tuviera valor comercial tenía que ser en inglés y con estrellas del cine. Entonces la película tiene todas las estrellas, Meryl Streep, Jeremy Irons, Antonio Banderas, por supuesto. Y está hecha en inglés en Europa”, explicó Allende. “Entonces no tiene el sabor chileno que yo creía que le había dado al libro.

“Ahora cuando vi la miniserie vi lo que siempre debió haber sido”, continuó la escritora. “Es una producción con gente de nosotros. Hasta los extras se ven como nosotros”.

Fernanda Urrejola, quien es actriz y además showrunner de La Casa de los Espíritus, ahondó en ese punto: “Fue impresionante porque buscamos actores en toda Latinoamérica. Isabel hace algo muy bonito en la novela, que ella nunca menciona Chile. Habla de este país remoto de Sudamérica. Y nosotros tratamos de mantener eso también en nuestra adaptación”.

En esta nueva adaptación, Alfonso Herrera dará vida al patriarca Esteban Trueba, y Nicole Wallace y Dolores Fonsi a Clara del Valle. Mientras, la propia Fernanda Urrejola, Pablo Macaya, Catalina Saavedra y Amparo Noguera son algunos de los actores chilenos presentes en la serie de ocho capítulos.

En todo caso, el ambiente íntimo, realzado por la decoración oscura, con flores y velas, fue distendido y con varios comentarios que sacaron sonrisas, como los elogios de Allende a la belleza de Antonio Banderas.

Mira acá la nota de CNN Prime: