Cultura lollapalooza

Con 31 Minutos a la cabeza: Revelan el line up de Kidzapalooza!

Por CNN Chile

24.02.2026 / 14:32

{alt}

Además de la programación artística, también habrá diversas actividades especialmente pensadas para los niños y niñas. Revisa los detalles.

Este martes se dio a conocer el esperado line up de Kidzapalooza!, el espacio familiar de Lollapalooza que cada año reúne a cientos de niños, niñas y sus familias con una programación pensada para ellos.

Uno de los que lidera el cartel es 31 Minutos, el que promete uno de los shows más masivos y coreados del fin de semana. A ellos se suman otras propuestas musicales y artísticas orientadas al público infantil.

¿Quiénes se presentarán en Kidzapalooza!?

  • El line up contempla a 31 MinutosSchool of Rock, Wassa Wassa Africa, Caleuchistico, Otroarte Música y Tikitiklip. A ellos se suma Despertando las neuronas, iniciativa enfocada en el aprendizaje lúdico y la estimulación temprana a través de la música y el juego.

Otras actividades de Kidzapalooza

  • La programación artística se complementa con actividades en el espacio “Juega y Aprende”, donde Play & Recycle promoverá la educación ambiental mediante dinámicas con material reciclable, mientras que Rock & Mudadores dispondrá de mudadores, microondas, hervidores y zona de lactancia para mayor comodidad de las familias.
  • En el Bosque Mágico también se desarrollará el espacio de Circo, con talleres continuos de malabares, equilibrio y acrobacia guiados por artistas especializados, experiencia que culminará cada jornada con un show en el que se presentará lo aprendido.
  • “Ciencia en Vivo”: Reunirá a instituciones como el MIM, Planetario GMT, Ministerio de Ciencia, Museo Nacional de Historia Natural, Museo Bellas Artes, Museo Histórico, Proyecto CATA, IMANIX, Interescolar de Artes y Laboratorio Creativo.
  • “Cultura en Movimiento”: con iniciativas como ECOFUN Madera Consciente, Team Chile, Educamper, Cklear Volcanes, Caja Bosque, Taller Gabi y Rosi, Penguin, Proyectico Títeres, Conexiencia, Música para la Integración y Bibliometro.
  • Las actividades se desarrollan entre las 15:30 y 19:30 horas.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por #LollaCL (@lollapaloozacl)

DESTACAMOS

Cultura ¿Cuántos se han llevado la Gaviota de Platino en los 65 años de historia del Festival de Viña? Conócelos acá

LO ÚLTIMO

Cultura Con 31 Minutos a la cabeza: Revelan el line up de Kidzapalooza!
Chile lidera récord mundial de colisiones de ballenas con embarcaciones
CNN Tiempo: Bajan las temperaturas y se pronostican lluvias durante la semana
Valorant Masters Santiago 2026: Fechas, equipos, actividades y cómo ganar recompensas exclusivas
Sernac raya la cancha: Bancos no pueden descartar fraudes de clientes sin resolución judicial
Portazo para delincuente preso en Punta Peuco: Exigía una indemnización por negligencia médica pero justicia la negó