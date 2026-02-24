Con 31 Minutos a la cabeza: Revelan el line up de Kidzapalooza!

Además de la programación artística, también habrá diversas actividades especialmente pensadas para los niños y niñas. Revisa los detalles.

Este martes se dio a conocer el esperado line up de Kidzapalooza!, el espacio familiar de Lollapalooza que cada año reúne a cientos de niños, niñas y sus familias con una programación pensada para ellos.

Uno de los que lidera el cartel es 31 Minutos, el que promete uno de los shows más masivos y coreados del fin de semana. A ellos se suman otras propuestas musicales y artísticas orientadas al público infantil.

¿Quiénes se presentarán en Kidzapalooza!?

El line up contempla a 31 Minutos, School of Rock, Wassa Wassa Africa, Caleuchistico, Otroarte Música y Tikitiklip. A ellos se suma Despertando las neuronas, iniciativa enfocada en el aprendizaje lúdico y la estimulación temprana a través de la música y el juego.

Otras actividades de Kidzapalooza

La programación artística se complementa con actividades en el espacio “Juega y Aprende” , donde Play & Recycle promoverá la educación ambiental mediante dinámicas con material reciclable, mientras que Rock & Mudadores dispondrá de mudadores, microondas, hervidores y zona de lactancia para mayor comodidad de las familias.

En el Bosque Mágico también se desarrollará el espacio de Circo , con talleres continuos de malabares, equilibrio y acrobacia guiados por artistas especializados, experiencia que culminará cada jornada con un show en el que se presentará lo aprendido.

“Ciencia en Vivo”: Reunirá a instituciones como el MIM, Planetario GMT, Ministerio de Ciencia, Museo Nacional de Historia Natural, Museo Bellas Artes, Museo Histórico, Proyecto CATA, IMANIX, Interescolar de Artes y Laboratorio Creativo.

“Cultura en Movimiento”: con iniciativas como ECOFUN Madera Consciente, Team Chile, Educamper, Cklear Volcanes, Caja Bosque, Taller Gabi y Rosi, Penguin, Proyectico Títeres, Conexiencia, Música para la Integración y Bibliometro.

Las actividades se desarrollan entre las 15:30 y 19:30 horas.