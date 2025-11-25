¿Cómo romper con la positividad tóxica? Walter Riso propone un camino lejos de la negación emocional

Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país
El psicólogo Walter Riso, en su libro “Los 7 pilares del amor propio”, profundiza en un fenómeno cada vez más común: la “positividad tóxica”, un estado constante de felicidad y de promoción de una vida perfecta en el que no hay espacio para la tristeza.
En esta era de las redes sociales, sobre todo en TikTok, los influencers nos narran día a día lo felices que son sus vidas. Promueven la vida sana y una estética que muchas veces no es comparable con la vida diaria de un ciudadano común y corriente.
¿Cómo conectar con nuestras emociones cuando todo el tiempo nos dicen que tenemos que ser felices y disfrutar la vida? El psicólogo Walter Riso, en su libro Los 7 pilares del amor propio, explica que este concepto, cada vez más popular en las nuevas generaciones, se conoce como “positividad tóxica” y se refiere a las estrategias que utilizan los individuos que no soportan las situaciones, los pensamientos, las emociones o los recuerdos incómodos o dolorosos de la vida, y deciden, como un gran mecanismo de defensa, negarlos o evitarlos a toda costa para crear un mundo ilusorio y de falsa alegría y bienestar.
En palabras simples, son personas que anulan el dolor y piensan que, a pesar de las adversidades que se pueden enfrentar, siempre hay que sacar una experiencia positiva, lo cual, a largo plazo, produce efectos adversos en nuestra salud.
En sus páginas, Riso describe cómo esto puede afectar nuestra capacidad de generar resiliencia en un mundo que enfrenta guerras, muertes y una violencia permanente. Y si lo llevamos a nuestras propias vidas, es imposible que no suframos: enfrentamos duelos, pérdidas de amistades, enfermedades, entre otras situaciones.
Y si no nos abrimos a experimentar y a conocernos, lo que conlleva afrontar lo que popularmente se conoce como una “mala racha”, a largo plazo estas son algunas de las consecuencias:
En síntesis, para fortalecer nuestro amor propio es importante conocernos en todas nuestras facetas posibles. La vida no es lineal y es normal, porque somos humanos, que no seamos felices los 365 días del año.
Riso nos invita a quitarnos la máscara y arrojarla al basurero, porque en este camino de autoconocimiento debemos ser lo más genuinos posible. Y no olvidar que mostrarnos vulnerables no implica renunciar a nuestros límites ni caer en una autocrítica destructiva, sino que este libro, a través de sus siete pilares, nos invita a celebrar nuestra existencia adquiriendo diversas herramientas.
