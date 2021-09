Coldplay acaba de lanzar este viernes su esperada colaboración con la banda coreana BTS, My Universe, tema escrito por ambas agrupaciones y producido por Max Martin.

La canción ya está disponible para reproducción y descarga en todo el mundo a través de distintas plataformas.

El video lyric de la canción muestra la letra escrita a mano por ambos grupos, en inglés y coreano.

Coldplay dio indicios del video oficial dirigido por Dave Meyers y sostuvo que “saldrá próximamente”.

My Universe le sigue a Higher Power como segundo single de la banda británica y que formará parte de su próximo álbum, Music Of The Spheres, que estará disponible el 15 de octubre.

