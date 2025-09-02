Chloe Malle es la elegida por Anna Wintour para ser la nueva editora en jefe de Vogue

Además de gestionar la dirección editorial de la página web en su anterior puesto, en 2022 Malle se convirtió en la voz de Vogue, copresentando el único podcast actual de la revista, "The Run-Through with Vogue", junto con Chioma Nnadi, directora de contenido editorial de Vogue Reino Unido.

(CNN) – Después de meses de especulaciones sobre quién reemplazará a la editora en jefe más famosa de la moda, Anna Wintour ha anunciado una nueva editora en jefe en Vogue, aunque el rol no es exactamente el mismo que el puesto dorado que Wintour ocupó durante casi 40 años.

Chloe Malle, actual editora de Vogue.com, asumirá el cargo de directora de contenido editorial de Vogue Estados Unidos, según anunció la revista en su sitio web el martes.

Además de gestionar la dirección editorial de la página web en su anterior puesto, en 2022 Malle se convirtió en la voz de Vogue, copresentando el único podcast actual de la revista, “The Run-Through with Vogue”, junto con Chioma Nnadi, directora de contenido editorial de Vogue Reino Unido.

Después de que Wintour anunció en junio que renunciaría, o mejor dicho, que se alejaría de una de sus muchas funciones, el puesto tan solicitado (que incluso fue objeto de una apuesta viral en la aplicación de predicción del mercado Polymarket) se publicó en LinkedIn durante el verano.

Pero los nombres que supuestamente estaban en carrera estaban todos en la órbita cercana de Wintour: Eva Chen, quien es la directora de asociaciones de moda de Instagram, pero trabajó estrechamente con Wintour durante años en puestos importantes en Teen Vogue y Lucky; la ex miembro del personal de Vogue Sara Moonves, quien se convirtió en la primera editora en jefe de W; y Nicole Phelps, quien actualmente dirige Vogue Runway y Vogue Business en un rol de directora global conjunta.

Aunque Wintour ha dejado su puesto como editora jefa de la revista, seguirá siendo directora editorial global de Vogue y directora global de contenido de Condé Nast, supervisando publicaciones como GQ, Architectural Digest, Vanity Fair, Bon Appétit y Teen Vogue. Malle se hará cargo de las operaciones diarias de Vogue, tanto en formato impreso como digital, pero reportará directamente a Wintour.

“Tanto la moda como los medios de comunicación evolucionan a un ritmo vertiginoso, y estoy encantada —y asombrada— de formar parte de ello”, dijo Malle en el artículo de Vogue. “También me siento increíblemente afortunada de seguir teniendo a Anna, mi mentora, a mi lado”.

“En un momento de cambio, tanto dentro como fuera de la moda, Vogue debe seguir siendo la referencia y la líder que rompe barreras”, declaró Wintour en un comunicado en Vogue.com.

“Chloe ha demostrado en repetidas ocasiones que puede encontrar el equilibrio entre la larga y singular historia de la Vogue estadounidense y su futuro en la vanguardia de lo nuevo. Estoy muy emocionada de seguir trabajando con ella, como su mentora, pero también como su alumna, mientras nos lleva a nosotros y a nuestro público a donde nunca antes hemos llegado”.

¿Quién es Chloe Malle?

Malle, de 39 años, se unió a Vogue en 2011 como editora de redes sociales, escribiendo sobre bodas, fiestas y “cosas divertidas y esponjosas”, según declaró a Into The Gloss en 2013. En 2016, se convirtió en editora colaboradora de la revista y, desde 2023, es editora de Vogue.com, supervisando la producción digital de la publicación.

También ha entrevistado a celebridades como Gigi Hadid y Greta Gerwig para sus portadas impresas. Recientemente, lanzó la segunda edición de Dogue —la edición digital de Vogue dedicada a los perros de las celebridades, con los dos cachorros de Sabrina Carpenter en la portada— y entrevistó a Lauren Sanchez para la portada de Vogue de junio, que coincidió con su lujosa boda con Jeff Bezos.

Malle estudió literatura comparada y escritura en la Universidad de Brown y comenzó su carrera como redactora de bienes raíces para el New York Observer antes de incorporarse a Condé Nast. Antes del anuncio, rara vez se mencionaba el nombre de Malle sin el contexto añadido de sus famosos padres: la actriz estadounidense Candice Bergen (famosa por Murphy Brown, quien irónicamente interpretó a la editora de Vogue de Carrie Bradshaw en Sex and the City) y el difunto director de cine francés Louis Malle.

El lunes, la periodista de moda Lauren Sherman dio la noticia por primera vez a través de Puck, y describió el nombramiento de Malle como una elección “práctica, razonable y racional” para dirigir las operaciones diarias de Vogue US.

“Wintour no busca provocar. Busca soluciones, y Malle es el camino de menor resistencia”, escribió Sherman.

Según Sherman, Wintour compartió con los candidatos para el puesto que estaba buscando a alguien “a quien pudiera empoderar para transformar la marca en una máquina de contenido de acción en vivo”, mientras Wintour asesora a líderes editoriales regionales en el extranjero.

Vogue no es la única marca de medios tradicional que está experimentando una transformación a gran escala en Condé Nast. Vanity Fair contrató en junio a Mark Guiducci, anteriormente director editorial creativo de Vogue, como director editorial global.

Guiducci ya ha comenzado a dejar huella en la revista centenaria. En un memorando distribuido al personal, según Variety, describió las decisiones para optimizar la oferta de Vanity Fair en el ámbito de las celebridades y la cultura, el entretenimiento y “dinero, política y estilo”, a la vez que redujo las reseñas y la cobertura especializada, y eliminó gradualmente sectores específicos.