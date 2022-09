(CNN) – Chloë Grace Moretz se está abriendo sobre cómo la fama y las redes sociales hicieron que “básicamente” se convirtiera en una “reclusa”.

“Durante mucho tiempo pude ser la Chloë que la gente ve y la Chloë que soy en privado”, dijo la estrella de Kick-Ass en una entrevista con Hunger.

“Entonces esos dos mundos chocaron y me sentí realmente crudo, vulnerable y abierto. Y luego vino la avalancha de horribles memes que me empezaron a enviar sobre mi cuerpo”, dijo a la publicación. “En realidad, nunca he hablado de esto, pero hubo un meme que realmente me afectó, de mí entrando en un hotel con una caja de pizza en la mano. Y esta foto fue manipulada en un personaje de Family Guy con las piernas largas y el torso corto, y fue uno de los memes más extendidos en ese momento”.

Moretz dijo que expresar lo molesta que estaba porque se burlaban de su cuerpo, lo que fue recibido con un “Oh, cállate, es gracioso”.

“Y solo recuerdo estar sentada allí y pensar, mi cuerpo se está usando como una broma y es algo que no puedo cambiar sobre quién soy, y se está publicando en todo Instagram”, dijo. “Fue algo tan benigno como entrar a un hotel con las sombras. Y hasta el día de hoy, cuando veo ese meme, es algo muy difícil de superar para mí”.

Resultó en que se volviera “súper consciente de sí misma”, dijo.

“Básicamente, me convertí en una reclusa”, dijo la actriz. “Fue genial porque me alejé de los fotógrafos y pude ser yo misma y tener tantas experiencias que la gente no fotografiaba, pero al mismo tiempo me ponía muy ansiosa cuando me fotografiaban. Mi ritmo cardíaco aumentaba y me hiperventilaba”.