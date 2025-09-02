Chloë Grace Moretz se casa con su pareja Kate Harrison

La actriz de Kick-Ass y la fotógrafa se casaron durante el fin de semana, tras confirmar su compromiso en enero.

(CNN) — La actriz Chloë Grace Moretz, de 28 años, conocida por películas como Kick-Ass y Buenos Vecinos 2, y la fotógrafa y modelo Kate Harrison, de 34, anunciaron que contrajeron matrimonio durante el fin de semana en Estados Unidos.

La noticia fue revelada en una entrevista con la revista Vogue.

Ambas lucieron vestidos y atuendos de fiesta diseñados por Louis Vuitton, y Moretz agradeció en Instagram al director artístico de la firma, Nicolas Ghesquière.

“Las palabras no pueden empezar a expresar lo que esto significa. Nos sentimos increíblemente agradecidas. Tu visión hizo que nuestro día fuera aún más especial”, escribió la actriz.

Una relación discreta

Moretz y Harrison han estado vinculadas desde hace varios años, aunque han mantenido su relación en gran medida fuera del ojo público.

Confirmaron su compromiso el pasado 1 de enero.

En la preparación de la boda, Vogue acompañó la última prueba de vestidos en el atelier de Louis Vuitton en París.

“Estamos abrumadas, pero en el buen sentido”, dijo Moretz a la revista, mientras que Harrison agregó: “Ese fue el momento en que realmente sentimos que todo era real”.

Las pruebas se realizaron por separado, ya que la pareja decidió no ver los atuendos de la otra antes del gran día.

Vestidos no tradicionales

Moretz eligió un vestido de novia azul, una decisión consciente para romper con lo tradicional.

“Nunca imaginé un vestido de matrimonio mientras crecía, así que decidí tomar una ruta no tradicional. Este vestido azul simplemente se siente como yo”.

Harrison, por su parte, destacó la emoción de los preparativos: “Creo que ese fue el momento en que realmente nos cayó la teja de que esto era real”.

Las novias mantuvieron sus atuendos en secreto hasta la ceremonia, con pruebas de vestuario realizadas por separado.