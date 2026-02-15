Chile es el segundo país con mayor presencia en TV de Berlinale con tres series: “La casa de los espíritus”, “Raza Brava” e “Isla oculta”

El Festival Internacional de Cine de Berlín 2026 confirma el momento dulce de la ficción televisiva chilena. Con tres producciones en su programación, Chile se posiciona como el segundo país con mayor presencia en series dramáticas del certamen, solo detrás de España, según reportó Variety.

“La casa de los espíritus” (Berlinale Special), “Raza Brava” e “Isla oculta” (Berlinale Series Market Selects) exhiben la diversidad y calidad de una industria que, pese a limitaciones de financiamiento, “está asumiendo riesgos ligeramente mayores que en muchas otras partes de América Latina”, según el productor Erik Barmack.

Tres apuestas que marcan presencia

“La casa de los espíritus”, adaptación de la novela de Isabel Allende, es la serie más cara realizada en Chile y cuenta con un equipo iberoamericano liderado por Francisca Alegría, Andrés Wood y Fernanda Urrejola.

“Raza Brava”, inspirada en “Ciudad de Dios”, se adentra en el submundo de las barras bravas del fútbol chileno. “Isla oculta”, un thriller patagónico con ecos de ciencia ficción, cuenta con guion de Julio Rojas (“Caso 63”). Dos de ellas compiten por el nuevo Studio Babelsberg Production Excellence Award.