VIDEO RELACIONADO – Entretención clásica se reinventa en la pandemia ( 03:25)

La miniserie de HBO Chernobyl lidera las nominaciones a los premios BAFTA TV 2020, listado que fue revelado el jueves.

La producción cuenta con 14 nominaciones, un récord previamente alcanzado por Killing Eve en 2019 como la serie más nominada en un solo año en la historia de la ceremonia.

Mejor Miniserie, Mejor Actor para Jared Harris como Valery Legasov, Mejor Actor de Reparto para Stellan Skarsgård como Boris Shcherbina y Mejor Música Original, son algunas de las categorías en que Chernobyl fue nominada.

Le sigue The Crown, la serie de Netflix, con siete nominaciones. La historia sobre el reinado de la Reina Isabel alcanzó siete categorías, incluida Mejor Serie de Drama y Mejor Actriz de Reparto para Helena Bonham Carter.

En tercer lugar aparece Fleabag y Giri/Haji, con seis nominaciones cada una.

Lee también: Estos son los cinco discos que postulan al “Álbum del Año” en Premios Pulsar 2020

La entrega de premios fue modificada debido a la crisis sanitaria por el coronavirus, realizándose el próximo 31 de julio en una ceremonia virtual presentada por Richard Ayoade.

The nominations for the 2020 @virginmedia British Academy Television Awards and TV Craft Awards are out now! #VirginMediaBAFTAs #BAFTATV https://t.co/BmqWKl5B2E — BAFTA (@BAFTA) June 4, 2020

Revisa las principales nominaciones acá:

Actriz protagónica

Jodie Comer, Killing Eve – BBC One

Glenda Jackson, Elizabeth is Missing – BBC One

Suranne Jones, Gentleman Jack – BBC One

Samantha Morton, I Am Kirsty – Channel 4

Actor protagónico

Stephen Graham, The Virtues – Channel 4

Jared Harris, Chernobyl – Sky Atlantic

Takehiro Hira, Giri/Haji – BBC Two

Callum Turner, The Capture – BBC One

Serie Dramática

The Crown – Netflix

The End Of The F***Ing World – Channel 4

Gentleman Jack – BBC One

Giri/Haji – BBC Two

Miniseries

A Confession – ITV

Chernobyl – Sky Atlantic

The Victim – BBC One

The Virtues – Channel 4

Internacional

Euphoria – Sky Atlantic

Succession – Sky Atlantic

Unbelievable – Netflix

When They See Us – Netflix

Mira el listado completo de nominados a los BAFTA TV 2020 aquí.