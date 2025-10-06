Chayanne anuncia nueva fecha en Concepción: conoce precios, fechas y ubicaciones de su show

Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?
Chayanne suma nueva fecha en Concepción a su gira “Bailemos otra vez”
El artista puertorriqueño regresará a Chile en febrero de 2026 con tres presentaciones en Viña del Mar, Santiago y ahora también en Concepción.
Chayanne no se cansa de Chile. El intérprete de “Torero” y “Dejaría Todo” anunció una nueva fecha en Concepción como parte de su gira “Bailemos otra vez”. La productora DG Medios informó este lunes, a través de su cuenta de Instagram, que el cantante se presentará el 7 de febrero en el Estadio Ester Roa.
El artista ya había confirmado conciertos para el 11 de febrero en el Estadio Sausalito de Viña del Mar y el 14 de febrero en el Estadio Nacional de Santiago, sumando así una tercera fecha en el país.
El puertorriqueño busca volver a cautivar al público chileno, tras cerrar el pasado 4 de septiembre su exitosa serie de ocho shows agotados en el Movistar Arena, que reunió a más de 100 mil personas en total.
La preventa para el concierto del 7 de febrero en Concepción estará disponible exclusivamente para clientes de Entel y Banco Santander, comenzando el miércoles 8 de octubre a las 11:00 horas. En tanto, la venta general se habilitará a partir de las 11:01 horas del viernes 10 de octubre, a través del sistema Ticketmaster.
Los precios para el espectáculo en la llamada “Ciudad del Rock” fluctúan entre los $265.535 (Primeras Filas) y los $24.660 (Cancha General).
Ticket Master
