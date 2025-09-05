No hay primera sin segunda: Chayanne anuncia nuevos conciertos en Chile para el 2026

El propio intérprete de “Torero” fue quien confirmó la noticia a través de sus redes sociales. Revisa todos los detalles.

Chayanne no se cansa de Chile ni Chile de Chayanne. Tras una exitosa residencia de ocho conciertos agotados en el Movistar Arena, el ídolo puertorriqueño anunció que volverá al país con su gira “Bailemos otra vez”.

El propio intérprete de Torero fue quien confirmó la noticia a través de sus redes sociales, despejando las especulaciones tras su última presentación en Santiago, donde ya había adelantado que habría una nueva visita.

En esta oportunidad, el cantante promete shows de mayor envergadura, trasladando su espectáculo a dos de los recintos más emblemáticos del país: el Estadio Sausalito de Viña del Mar y el Estadio Nacional de Santiago.

“Porque ustedes mandan, volvemos a Chile (…). Uno siempre vuelve a donde fue feliz. Nos vemos en el 2026”, escribió el cantante de 56 años en la publicación de Instagram del anuncio.

¿Cuándo son los conciertos de Chayanne en Chile?

Esta vez, sus fanáticos y fanáticas podrán verlo en escenarios aún más grandes: el 11 de febrero en el Estadio Sausalito de Viña del Mar y el 14 del mismo mes en el Estadio Nacional de Santiago.