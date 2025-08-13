Cultura películas

Channing Tatum se suma al doblaje inglés de la trilogía final de “Demon Slayer”

13.08.2025 / 16:37

El actor prestará su voz al personaje Keizo en "Infinity Castle", primera película de la trilogía cinematográfica que estrenará el 12 de septiembre en Norteamérica.

Channing Tatum y Rebecca Wang se incorporaron al elenco de doblaje en inglés de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle, uniéndose a las voces originales de la exitosa serie de anime, según reportó Variety.

Tatum dará vida a Keizo, mientras Wang interpretará a Koyuki en esta adaptación cinematográfica distribuida por Crunchyroll y Sony Pictures Entertainment. El reparto recurrente incluyó a Zach Aguilar (Tanjiro), Abby Trott (Nezuko) y Bryce Papenbrook (Inosuke), entre otros.

Contexto narrativo y alcance global

Mitchel Berger, vicepresidente ejecutivo de comercio global de Crunchyroll, destacó que Tatum descubrió su pasión por el anime al ver la serie con su hija, añadiendo que el elenco existente “contribuyó enormemente a la popularidad de la franquicia”.

La película, producida por Ufotable, inicia una trilogía que culminará la saga del joven Tanjiro Kamado, quien lucha contra demonios tras el asesinato de su familia y la transformación de su hermana Nezuko.

El filme retomará batallas clave junto a personajes icónicos como el Hashira de la Llama Kyojuro Rengoku, consolidando el fenómeno global que ha convertido a Demon Slayer en una de las propiedades de anime más lucrativas de la década.

