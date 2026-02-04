Cenas y coctelería para San Valentín: Las recomendaciones de Ñam 2026
04.02.2026 / 16:10
En el marco de la venta de entradas del 14 de febrero para una nueva edición del festival gastronómico Ñam, se recomendaron diversas alternativas para preparar en casa y disfrutar el Día de San Valentín.
¿Cuáles son los panoramas para tener en cuenta este 2026? El festival gastronómico Ñam se realizará del 10 al 12 de abril en el Parque Hurtado, comuna La Reina. En esta instancia se entrelazan la cultura, la cocina, la creatividad y la reflexión en torno a la alimentación.
Las entradas estarán disponibles a través del sistema Puntoticket a partir del 14 de febrero. En el marco del Día de San Valentín, Ñam recomienda una serie de propuestas creadas especialmente para esta temporada, diseñadas para replicarse en casa de manera accesible y celebrar el amor.
Salmón, papas y guisantes: ingredientes (para dos personas)
- 2 filetes de salmón de 180 a 200 g cada uno
- 20 g de aceite de oliva extra virgen
- Sal y pimienta, cantidad necesaria
- 120 g de papa en cubos de 1 cm
- 60 g de habas peladas
- 60 g de arvejitas
- 120 g de crema de leche
- 20 g de agua
- Sal y pimienta, cantidad necesaria
- 5 g de tomillo fresco
- 30 g de mantequilla
- 15 g de alcaparras
Preparación
- Secar muy bien los filetes de salmón, salpimentar y dejar reposar a temperatura ambiente durante 30 minutos antes de la cocción.
- Calentar un sartén. Agregar el aceite de oliva directamente a los filetes (no al sartén). Cuando esté bien caliente, sellar el salmón por sus cuatro caras, entre uno y dos minutos por lado, según el punto de cocción deseado. Agregar una cucharada de mantequilla con alcaparras y servir.
- Cocer las papas desde agua fría con sal durante 5 a 8 minutos. Retirar y enfriar.
- En la misma agua caliente, cocinar las habas y arvejitas por 3 minutos. Retirar y enfriar.
- En un sartén, calentar la crema. Cuando hierva, agregar las papas, habas y arvejitas. Salpimentar y añadir un poco de agua si es necesario para soltar la mezcla. Incorporar el tomillo fresco y servir.
- Para la mantequilla de alcaparras, derretir la mantequilla en un sartén y añadir las alcaparras.
Cóctel Esmeralda: ingredientes (para dos personas)
- 60 ml de ron blanco
- 90 ml de licor de fruta
- 4 gotas de salmuera de alcaparrón
- 2 hojas de albahaca
- Soda para completar
- Licor de fruta (preparación base):
- 1.000 g de melón congelado
- 400 ml de agua
- 100 ml de syrup strong
- 500 ml de licor de durazno
- 500 ml de licor de melón
- 25 g de ácido cítrico
- 5 g de sal fina
Gelificación de fruta
Preparación
- Licor de fruta
- Licuar el melón congelado con el agua. Filtrar hasta obtener 700 ml de jugo de melón.
- Agregar el syrup, el licor de durazno, el licor de melón, el ácido cítrico y la sal fina.
- Mezclar bien, batchear y reservar en frío.
- Gelificación
- Licuar 120 ml de licor de fruta con el agar-agar hasta integrar.
- Llevar a cocción hasta romper hervor y verter en un molde.
- Refrigerar hasta que gelifique, desmoldar y conservar en frío.
Montaje
En dos vasos largos con hielo cristalino, verter en cada uno:
- 45 ml de licor de fruta
- 30 ml de ron
- 2 gotas de salmuera de alcaparrón
- Completar con soda.
- Decorar con una hoja de albahaca y un trozo de gelificación de fruta.
Lengua chacarera: ingredientes (para dos personas)
- 2 panes criollos
- 340 g de lengua laminada
- 160 g de mayonesa
- 230 g de tomates frescos, pelados y laminados
- 190 g de porotos verdes cocidos
- 50 g de ají verde cristal
- Aceite para freír
- Preparación
- Abrir los panes en tapa y base.
- Calentar una plancha con una fina película de aceite y sellar la lengua por ambos lados hasta dorar.
- Tostar las mitades del pan criollo en la plancha durante dos minutos.
- Sobre la base del pan, disponer la lengua caliente y dorada.
- Agregar el tomate laminado, los porotos verdes cocidos y el ají verde cristal.
- Untar la tapa del pan con mayonesa y cerrar el sánguche.
El jardín de los aviadores; ingredientes (para dos personas)
- 120 ml de gin estilo London Dry
- 60 ml de licor de flor de sauco
- 60 ml de jugo de limón
- 45 ml de goma simple
- Preparación
- Colocar todos los ingredientes en una coctelera con abundante hielo.
- Batir enérgicamente hasta que la coctelera esté bien helada.
- Colar finamente al servir.
- Decorar con un pétalo de rosa, aportando aroma y un toque romántico.