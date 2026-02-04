Cenas y coctelería para San Valentín: Las recomendaciones de Ñam 2026

En el marco de la venta de entradas del 14 de febrero para una nueva edición del festival gastronómico Ñam, se recomendaron diversas alternativas para preparar en casa y disfrutar el Día de San Valentín.

¿Cuáles son los panoramas para tener en cuenta este 2026? El festival gastronómico Ñam se realizará del 10 al 12 de abril en el Parque Hurtado, comuna La Reina. En esta instancia se entrelazan la cultura, la cocina, la creatividad y la reflexión en torno a la alimentación.

Las entradas estarán disponibles a través del sistema Puntoticket a partir del 14 de febrero. En el marco del Día de San Valentín, Ñam recomienda una serie de propuestas creadas especialmente para esta temporada, diseñadas para replicarse en casa de manera accesible y celebrar el amor.

Salmón, papas y guisantes: ingredientes (para dos personas)

2 filetes de salmón de 180 a 200 g cada uno

20 g de aceite de oliva extra virgen

Sal y pimienta, cantidad necesaria

120 g de papa en cubos de 1 cm

60 g de habas peladas

60 g de arvejitas

120 g de crema de leche

20 g de agua

Sal y pimienta, cantidad necesaria

5 g de tomillo fresco

30 g de mantequilla

15 g de alcaparras

Preparación

Secar muy bien los filetes de salmón, salpimentar y dejar reposar a temperatura ambiente durante 30 minutos antes de la cocción.

Calentar un sartén. Agregar el aceite de oliva directamente a los filetes (no al sartén). Cuando esté bien caliente, sellar el salmón por sus cuatro caras, entre uno y dos minutos por lado, según el punto de cocción deseado. Agregar una cucharada de mantequilla con alcaparras y servir.

Cocer las papas desde agua fría con sal durante 5 a 8 minutos. Retirar y enfriar.

En la misma agua caliente, cocinar las habas y arvejitas por 3 minutos. Retirar y enfriar.

En un sartén, calentar la crema. Cuando hierva, agregar las papas, habas y arvejitas. Salpimentar y añadir un poco de agua si es necesario para soltar la mezcla. Incorporar el tomillo fresco y servir.

Para la mantequilla de alcaparras, derretir la mantequilla en un sartén y añadir las alcaparras.

Cóctel Esmeralda: ingredientes (para dos personas)

60 ml de ron blanco

90 ml de licor de fruta

4 gotas de salmuera de alcaparrón

2 hojas de albahaca

Soda para completar

Licor de fruta (preparación base) :

: 1.000 g de melón congelado

400 ml de agua

100 ml de syrup strong

500 ml de licor de durazno

500 ml de licor de melón

25 g de ácido cítrico

5 g de sal fina

Gelificación de fruta

2 g de agar-agar

Preparación

Licor de fruta

Licuar el melón congelado con el agua. Filtrar hasta obtener 700 ml de jugo de melón.

Agregar el syrup, el licor de durazno, el licor de melón, el ácido cítrico y la sal fina.

Mezclar bien, batchear y reservar en frío.

Gelificación

Licuar 120 ml de licor de fruta con el agar-agar hasta integrar.

Llevar a cocción hasta romper hervor y verter en un molde.

Refrigerar hasta que gelifique, desmoldar y conservar en frío.

Montaje

En dos vasos largos con hielo cristalino, verter en cada uno:

45 ml de licor de fruta

30 ml de ron

2 gotas de salmuera de alcaparrón

Completar con soda.

Decorar con una hoja de albahaca y un trozo de gelificación de fruta.

Lengua chacarera: ingredientes (para dos personas)

2 panes criollos

340 g de lengua laminada

160 g de mayonesa

230 g de tomates frescos, pelados y laminados

190 g de porotos verdes cocidos

50 g de ají verde cristal

Aceite para freír

Preparación

Abrir los panes en tapa y base.

Calentar una plancha con una fina película de aceite y sellar la lengua por ambos lados hasta dorar.

Tostar las mitades del pan criollo en la plancha durante dos minutos.

Sobre la base del pan, disponer la lengua caliente y dorada.

Agregar el tomate laminado, los porotos verdes cocidos y el ají verde cristal.

Untar la tapa del pan con mayonesa y cerrar el sánguche.

El jardín de los aviadores; ingredientes (para dos personas)

120 ml de gin estilo London Dry

60 ml de licor de flor de sauco

60 ml de jugo de limón

45 ml de goma simple

Preparación

Colocar todos los ingredientes en una coctelera con abundante hielo.

Batir enérgicamente hasta que la coctelera esté bien helada.

Colar finamente al servir.

Decorar con un pétalo de rosa, aportando aroma y un toque romántico.