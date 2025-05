Céline Dion sorprende en Eurovisión con un emotivo mensaje a 37 años de su triunfo

La artista canadiense, quien ganó el certamen en 1988 representando a Suiza, envió un mensaje en video durante la semifinal del concurso. Asimismo, destacó el rol clave que tuvo Eurovisión en su carrera internacional.

(CNN) — Céline Dion sorprendió a la audiencia de Eurovisión con una aparición en video durante la semifinal del certamen, realizada el martes, 37 años después de haberse coronado ganadora representando a Suiza.

La artista canadiense envió un emotivo mensaje dirigido a los concursantes, organizadores y espectadores del evento, que este año se celebra precisamente en la nación que confió en su talento en 1988.

En aquella ocasión, Dion se alzó con la victoria gracias a su interpretación de Ne partez pas sans moi en Dublín, Irlanda, compitiendo contra representantes de otros 20 países. Cabe destacar que las reglas de Eurovisión no exigen que los artistas sean ciudadanos del país que representan.

El mensaje fue proyectado en una pantalla gigante ubicada al fondo del escenario.

En él, la cantante expresó: “Querida familia de Eurovisión y concursantes: nada me gustaría más que estar con ustedes en Basilea ahora mismo. Suiza siempre ocupará un lugar especial en mi corazón. Es un país que creyó en mí y me dio la oportunidad de formar parte de algo tan extraordinario. Ganar Eurovisión en 1988 fue un momento que cambió mi vida, y estoy profundamente agradecida con todos los que me apoyaron”.

Dion, de 57 años, continuó: “Es hermoso y conmovedor ver a Suiza ganar y acoger nuevamente este increíble evento. Al pueblo suizo, gracias por su cariño. Esta noche les pertenece y espero que se sientan tan orgullosos como yo”.

Y en francés, agregó: “La música nos une, no solo esta noche ni en este instante. Es maravillosa. Es nuestra fuerza, nuestro apoyo y nuestro sostén en los momentos difíciles. Los quiero a todos, a Europa y, por supuesto, al resto del mundo. Besos, los quiero”.

Tras su mensaje, varios participantes de la edición anterior interpretaron una versión especial de su canción ganadora. La victoria de Dion en 1988 fue particularmente reñida, ya que superó al británico Scott Fitzgerald por apenas un punto.

Aunque ya contaba con reconocimiento en Canadá y Francia, su triunfo en Eurovisión la catapultó al estrellato internacional. Poco después comenzó a trabajar en Unison, su primer álbum en inglés.

En diciembre de 2022, la cantante anunció que se retiraba temporalmente de sus actividades profesionales para enfocarse en su salud, luego de ser diagnosticada con el Síndrome de la Persona Rígida, un raro trastorno neurológico.

El verano pasado, emocionó a sus seguidores con una presentación durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París, lo que llevó a especular sobre una posible participación presencial en Eurovisión 2024.