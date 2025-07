Cancelan “The Late Show with Stephen Colbert”: Programa terminará en mayo de 2026

CBS confirmó que The Late Show with Stephen Colbert llegará a su fin en mayo de 2026, decisión que implicará además el cierre definitivo del icónico formato nocturno The Late Show.

Según informó la cadena, el motivo responde exclusivamente a razones financieras, descartando que se relacione con el desempeño del programa, su contenido o con la situación de la empresa matriz, Paramount.

“Consideramos que Stephen Colbert es irreemplazable y retiraremos el formato de The Late Show”, señaló CBS en un comunicado. “Estamos orgullosos de que Stephen haya llamado hogar a CBS. Él y el programa serán recordados en el panteón de los grandes de la televisión nocturna”.

El anuncio fue informado a la audiencia por el propio Colbert a su audiencia durante la grabación del programa del jueves.

“No solo es el final de nuestro programa, es el final de The Late Show en CBS”, explicó. “No me reemplazarán. Todo esto simplemente terminará”.

El público, en tanto, respondió con una exclamación de “¡No!” y abucheos múltiples, a lo que Colbert replicó: “Sí, comparto cómo se sienten”.

A lo largo de su intervención, el presentador agradeció al equipo técnico, a la banda del programa y a los más de 200 trabajadores que forman parte de la producción. “Ha sido un trabajo fantástico. Ojalá quedara en manos de alguien más”, agregó.

Colbert asumió la conducción del programa en 2015, sucediendo a David Letterman. Anteriormente había ganado reconocimiento como conductor de The Colbert Report, en Comedy Central.

Durante su gestión, The Late Show fue líder en su franja horaria por nueve temporadas consecutivas.

A pesar de la explicación oficial, algunos sectores cuestionan la decisión de CBS.

El senador demócrata Adam Schiff, invitado en el programa de ese mismo día, planteó en redes sociales: “Si Paramount y CBS terminaron The Late Show por razones políticas, el público merece saberlo. Y merece algo mejor”.

Just finished taping with Stephen Colbert who announced his show was cancelled.

If Paramount and CBS ended the Late Show for political reasons, the public deserves to know. And deserves better.

— Adam Schiff (@SenAdamSchiff) July 17, 2025