Categorías y nominados a los Crunchyroll Anime Awards 2026

(CNN en Español) – Los nominados y las categorías para los Crunchyroll Anime Awards 2026 han sido anunciados. Los premios son definidos como el evento más importante que rinde homenaje a los creadores, músicos e intérpretes que impulsan el amor al anime en todo el mundo. Los fans juegan una labor esencial para este evento, ya que pueden votar por sus nominados favoritos y así ayudar a determinar a los ganadores.

A continuación, la lista de los nominados a los Crunchyroll Anime Awards 2026 en sus categorías más importantes:

Anime del año

“DAN DA DAN” (Temporada 2)

“Gachiakuta”

“My Hero Academia” (Temporada final)

“Takopi’s Original Sin”

“The Apothecary Diaries” (Temporada 2)

“El verano en que Hikaru murió”

Película del año

“100 meters”

“Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc”

“Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle”

“Mononoke The Movie: Chapter II – The Ashes of Rage”

“Scarlet”

“The Rose of Versailles”

Mejor Anime Original

“Apocalypse Hotel”

“DIGIMON BEATBREAK”

“Lazarus”

“Mobile Suit Gundam GquuuuuuX”

“Moonrise”

“ZENSHU”

Mejor anime de comedia

“CITY THE ANIMATION”

“DAN DA DAN” (Temporada 2)

“My Dress-Up Darling” (Temporada 2)

“Ranma 1/2” (Temporada 2)

“SPY x FAMILY” (Temporada 3)

“WITCH WATCH”

Mejor anime de drama

“Anne Shirley”

“Blue Box”

“Orb: On the Movements of the Earth”

“Takopi’s Original Sin”

“The Apothecary” (Temporada 2)

“The Summer Hikaru Died”

Mejor serie en curso

“DAN DA DAN” (Temporada 2)

“Kaiju No. 8”

“My Hero Academia” (Temporada final)

“ONE PIECE”

“Solo Leveling” (Temporada 2)

“SPY x FAMILY” (Temporada 3)

Mejor serie nueva

“Clevatess”

“Gachiakuta”

“SAKAMOTO DAYS”

“Takopi’s Original Sin”

“The Fragrant Flower Blooms With Dignity”

“The Summer Hikaru Died”

Mejor opening

“HUGs” — Paledusk para “Gachiakuta”

“Mirage” — Creepy Nuts para “Call of the Night” (Temporada 2)

“On The Way” — AiNA THE END para “DAN DA DAN” (Temporada 2)

“ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)” — LiSA para “Solo Leveling” (Temporada 2)

“THE REVO” — PORNOGRAFFITTI para “My Hero Academia” (Temporada final)

“Watch Me!” — YOASOBI para “WITCH WATCH”

Mejor cierre

“Actor” — Lilas Ikuta para “SPY x FAMILY” (Temporada 3)

“Beautiful Colors” — OneRepublic para “Kaiju No. 8”

“Doukashiteru” — WurtS para “DAN DA DAN” (Temporada 2)

“I” — BUMP OF CHICKEN para “My Hero Academia” (Temporada final)

“Kawaii Kaiwai” — PiKi para “My Dress-Up Darling” (Temporada 2)

“UN-APEX” — TK from Ling Tosite Sigure para “Solo Leveling” (Temporada 2)

Mejor animación

“DAN DA DAN” (Temporada 2)

“Gachiakuta”

“My Hero Academia” (Temporada final)

“ONE PIECE”

“Solo Leveling” (Temporada 2)

“Takopi’s Original Sin”

Mejor personaje principal

Izuku Midoriya en “My Hero Academia” (Temporada final)

Maomao en “The Apothecary Diaries” (Temporada 2)

Momo en “DAN DA DAN” (Temporada 2)

Okarun en “DAN DA DAN” (Temporada 2)

Rudo en “Gachiakuta”

Sung Jinwoo en “Solo Leveling” (Temporada 2)

Mejor personaje secundario

Enjin — Gachiakuta

Jin Enjoji (Jiji) — DAN DA DAN (Temporada 2)

Jinshi — The Apothecary Diaries (Temporada 2)

Katsuki Bakugo — My Hero Academia (Temporada final)

Loulan/Shisui — The Apothecary Diaries (Temporada 2)

Turbo Granny — DAN DA DAN (Temporada 2)

Mejor canción de anime

“In Bloom” — Lilas Ikuta para “The Apothecary Diaries” (Temporada 2)

“IRIS OUT” — Kenshi Yonezu para “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc”

“JANE DOE” — Kenshi Yonezu y Hikaru Utada para “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc”

“On The Way” — AiNA THE END para “DAN DA DAN” (Temporada 2)

“ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)” — LiSA para “Solo Leveling” (Temporada 2)

“Watch Me!” — YOASOBI para “WITCH WATCH”

Mejor banda sonora

“Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc” — Kensuke Ushio

“DAN DA DAN” (Temporada 2) — Kensuke Ushio

“Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle” — Yuki Kajiura, Go Shiina

“Gachiakuta” — Taku Iwasaki

“Solo Leveling” (Temporada 2) — Hiroyuki Sawano

(Temporada 2) — Hiroyuki Sawano “The Apothecary Diaries” (Temporada 2) — Satoru Kosaki, Kevin Penkin, Alisa Okehazama

Mejor interpretación de voz en japonés

Aoi Yuki por Maomao en “The Apothecary Diaries” (Temporada 2)

Chiaki Kobayashi por Yoshiki Tsujinaka en “The Summer Hikaru Died”

Daiki Yamashita por Izuku Midoriya en “My Hero Academia” (Temporada final)

Kikunosuke Toya por Denji en “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc”

Mayumi Tanaka por Monkey D. Luffy en “ONE PIECE”

Reina Ueda por Reze en “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc”

Mejor interpretación de voz en español latino

Desireé González por Maomao en “The Apothecary Diaries” (Temporada 2)

Dión González por Rudo en “Gachiakuta”

Erika Langarica por Marin Kitagawa en “My Dress-Up Darling” (Temporada 2)

Fernando Moctezuma por Sung Jinwoo en “Solo Leveling” (Temporada 2)

Jessica Ángeles por Reze en “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc”

Jose Antonio Toledano por Akaza en “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle”

Los fans que deseen participar en las votaciones podrán hacerlo hasta el próximo 15 de abril en el sitio oficial de los Anime Awards y el de Crunchyroll.

La ceremonia número diez de estos galardones se llevará a cabo en el Grand Prince Hotel Shin Takanawa de Tokio el próximo sábado 23 de mayo. La gala incluirá una serie de homenajes musicales al anime como la aparición del cantante japonés Dean Fujioka, quien interpretará “History Maker”, así como la banda de rock PORNOGRAFFITTI y la agrupación Asian Kung-Fu Generation, quienes interpretarán “Haruka Kanata”, tema de la serie “Naruto”.

También durante la noche se realizará un tributo especial por el aniversario número 30 de “Neon Genesis Evangelion” que será realizado por Yoko Takahashi y la Orquesta Filarmónica de Tokio.