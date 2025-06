Los castillos más hermosos del mundo: Historia, arquitectura y fantasía en 21 joyas medievales

Son más que ruinas antiguas: los castillos fueron centros de poder, escenario de batallas, residencias reales y símbolos de la imaginación colectiva. Este listado reúne 21 castillos de todos los continentes (incluidos joyas en Japón, India, Marruecos, México y Europa) que hoy atraen a viajeros con su belleza majestuosa e historias atrapantes.

(CNN) — ¿Qué tienen los castillos que despiertan tanta fascinación en todo el mundo?

Gran parte de su atractivo proviene de la historia y los dramas humanos que se desarrollaron entre sus muros, así como de su imponente arquitectura.

Pero también hay algo romántico y casi místico en ellos: lugares que encienden nuestra imaginación y evocan visiones de caballeros con armaduras relucientes y poderosas reinas guerreras.

“Como combinan dos funciones, son mucho más interesantes que las fortalezas o los palacios”, explica Marc Morris, autor de Castles: Their History and Evolution in Medieval Britain.

“Lo que define a un castillo es que funciona tanto como defensa como residencia: es una fortaleza y un hogar señorial al mismo tiempo. Crear un edificio que sea cómodo y a la vez defendible es un reto. Las formas ingeniosas en que los arquitectos de castillos resolvieron este equilibrio siempre resultan fascinantes”.

Aunque solemos asociar los castillos con la historia europea, en realidad es una forma arquitectónica presente en todo el mundo: desde Japón e India hasta Marruecos y México.

Hoy en día, muchos de estos castillos funcionan como centros de historia viva donde los visitantes pueden presenciar justas medievales, escuchar música de época o ver demostraciones de oficios y habilidades ancestrales.

También son escenarios ideales para conciertos al aire libre, producciones teatrales, películas y series de televisión.

“Con un castillo no solo obtienes historias de asedios, sino también relatos sobre la vida doméstica de personajes ricos y famosos”, añade Morris.

“Los castillos son lugares donde se fraguaron conspiraciones, se consumaron matrimonios, ocurrieron asesinatos y nacieron bebés reales. Siempre hay algo fascinante de qué hablar”.

A continuación, una selección de 21 de los castillos más hermosos del mundo: residencias fortificadas que son un deleite visual y un viaje en el tiempo hacia épocas pasadas.

Castillo de Himeji, Japón

A solo 30 minutos en tren bala desde Osaka y Kobe, el Castillo de Himeji se alza sobre el Mar Interior y es considerado el máximo exponente de los castillos feudales japoneses.

Apodado “el castillo de la garza blanca” por su apariencia de ave en vuelo, fue terminado a inicios del siglo XVII y es tanto Tesoro Nacional como Patrimonio de la Humanidad. Ofrece visitas guiadas diarias en japonés e inglés.

Palacio del Gran Maestre, Rodas, Grecia

Ubicado en la isla de Rodas, este castillo medieval comenzó como ciudadela bizantina, pero fue transformado en una fortaleza gótica por los Caballeros de San Juan.

Durante la ocupación italiana del Dodecaneso, Benito Mussolini lo usó como casa de vacaciones. Hoy alberga exposiciones arqueológicas con reliquias de la Antigua Grecia y el cristianismo primitivo.

Neuschwanstein, Alemania

Aunque parece sacado de un cuento medieval, este castillo bávaro es del siglo XIX. Fue mandado a construir por el rey Luis II de Baviera, inspirado en las óperas de Wagner y los ideales románticos.

Con los Alpes nevados como telón de fondo, ha aparecido en películas como Chitty Chitty Bang Bang y The Great Escape.

Alcázar de Segovia, España

Situado sobre un estrecho promontorio rocoso, este castillo comenzó como fortín romano y evolucionó en uno de los castillos medievales más icónicos de Europa.

Destaca por su foso, puente levadizo, torres redondas y salas reales decoradas. Fue residencia de la reina Isabel la Católica y Felipe II antes del traslado de la corte a Madrid.

Palacio da Pena, Portugal

Coronando una colina en Sintra, este castillo colorido es un ícono del romanticismo del siglo XIX.

Encargado por el rey Fernando II, mezcla estilos gótico, morisco y renacentista, y destaca por su combinación de rojo y amarillo, así como por su torre del reloj. Su aire lúdico contrasta con los castillos sombríos del resto de Europa.

Fortaleza de Amber, India

Erigida a principios del siglo XVII por el gobernante mogol de Rajastán, la Fortaleza de Amber corona una colina cerca de Jaipur, con sus robustos muros reflejados en las aguas del lago Maota.

El complejo palaciego intramuros gira en torno a patios flanqueados por exquisitos ejemplos de arquitectura rajput, como los Apartamentos del Maharajá, el Sukh Niwas (Salón del Placer) y el Diwan-i-Am (Salón de Audiencias Reales).

Aunque antaño estaba de moda subir en elefante por el empinado camino de entrada, ahora se aconseja a los visitantes caminar o tomar un taxi 4×4.

Ksar de Aït-Ben-Haddou, Marruecos

Esta enorme estructura de adobe al borde del Sáhara ha protagonizado más de una docena de películas y programas de televisión, entre ellos “Juego de Tronos”, “Gladiator” y “El hombre que quiso ser rey”.

El complejo cuenta con una ciudad baja fortificada junto al río Asif Ounila -donde aún reside gente- y una ciudadela parcialmente en ruinas en la cima de la colina.

Las casas de huéspedes de estilo bereber ofrecen alojamiento a los visitantes de un ksar construido originalmente en el siglo XVII como parada nocturna para las caravanas que viajaban entre Marrakech y Sudán.

Castillo de Kalmar, Suecia

Fundado en los últimos años de la era vikinga, el castillo de Kalmar hunde sus raíces en una torre defensiva del siglo XII que domina el estrecho de Kalmar, en el mar Báltico.

Cuatro siglos más tarde, el rey Gustavo y sus hijos transformaron Kalmar en una espléndida residencia real que (con la ayuda de la renovación) luce hoy prácticamente igual que en 1592.

Además de exposiciones, actividades infantiles y visitas guiadas, el castillo renacentista mejor conservado de Escandinavia también ofrece eventos especiales, como una exposición de objetos del antiguo Egipto, abierta hasta noviembre de 2025.

Castillo San Felipe del Morro, Puerto Rico

Protegiendo la entrada a la Bahía de San Juan, esta ciudadela española del siglo XVI es una de las estructuras más impresionantes del Caribe.

Protegido por un foso (con puente levadizo), almenas de piedra y escarpados acantilados marinos, el castillo ha repelido numerosos ataques, incluidos varios asaltos de piratas franceses y un ataque en 1595 de Sir Francis Drake. Sin embargo, se rindió a las fuerzas estadounidenses tras un feroz bombardeo naval durante la Guerra Hispano-Norteamericana.

Desde 1962, El Morro y el cercano Castillo de San Cristóbal (el mayor fuerte construido por los españoles en el hemisferio occidental) forman parte del Sitio Histórico Nacional de San Juan. El “campo de fuego” de césped frente al castillo es ahora muy popular para hacer picnics y volar cometas.

Topkapi Sarayi, Turquía

Aunque oficialmente se denomina palacio, el extenso complejo Topkapi de Estambul presenta todas las características de un castillo clásico: emplazamiento defendible, murallas fortificadas, poderosas puertas y una residencia real ocupada por los sultanes otomanos desde finales del siglo XV, cuando se construyó originalmente, hasta la década de 1850.

Convertido en museo cuando el Imperio Otomano se disolvió tras la I Guerra Mundial, el Topkapi ofrece extensos jardines, paseos por la cima de las murallas con vistas al Bósforo, el Harén Imperial Otomano donde residían las concubinas del soberano y el Tesoro Imperial con su famosa daga de oro con incrustaciones de esmeralda -robada y finalmente recuperada en la película de atracos “Topkapi” de 1964.

Castillo de Edimburgo, Escocia

Encaramado en un antiguo afloramiento volcánico al final de la Royal Mile, el castillo de Edimburgo está considerado el “lugar más asediado” de Gran Bretaña, con al menos 26 ataques importantes a lo largo de sus 1.100 años de vida.

Desde Mary Queen of Scots hasta Oliver Cromwell y Sir Walter Raleigh, muchos británicos famosos están indeleblemente ligados al antiguo edificio.

Las joyas más antiguas de la corona británica (los Honores de Escocia) se custodian en el interior de un castillo que también ofrece un escenario increíblemente apropiado para el Royal Edinburgh Military Tattoo anual.

Conciertos de música, actos de historia viviente y demostraciones de armas son algunos de los muchos eventos que se celebran a lo largo del año entre sus muros. Y las antiguas mascotas militares están enterradas en el cementerio de perros del castillo.

Castillo de Vianden, Luxemburgo

A pesar de su diminuto tamaño, el Gran Ducado de Luxemburgo está bien dotado de castillos: más de 50 repartidos en una superficie menor que el área metropolitana de Londres. El más espectacular es el Schloss Vianden, situado en lo alto del río Our, al norte de Luxemburgo.

Construido en el emplazamiento de una antigua fortaleza romana que protegía al imperio de las invasiones bárbaras, el castillo fue edificado entre los siglos XI y XIV.

Mezcla aspectos de diseño románico, gótico y renacentista, y permaneció en manos reales hasta 1977, cuando el Gran Duque lo legó al Estado. La mayor fiesta anual de Vianden es un festival medieval que se celebra en agosto con duelos de caballeros, trovadores, malabaristas y artesanos.

Novgorod Detinets, Rusia

Puede que el Kremlin de Moscú sea más conocido, pero no tiene nada que envidiar al de Novgorod en lo que a ambiente medieval se refiere.

Situado a 200 kilómetros al sur de San Petersburgo, Nóvgorod fue la sede de una poderosa república rusa entre los siglos XI y XV, cuando fue finalmente eclipsada por Moscú.

Ese poder se concentraba en el interior del detinets o kremlin, con sus robustas murallas y torres fuertemente fortificadas.

Hoy en día, entre sus monumentos destacan la Catedral de la Santa Sabiduría, con sus cúpulas plateadas, el Museo de Nóvgorod y el monumento al Milenio de Rusia.

Castillo de Chambord, Francia

No hay mejor ejemplo de la transición de los castillos fortificados de la época medieval a las casas palaciegas del Renacimiento que este enorme castillo en el valle del Loira.

Encargado como “pabellón de caza” por el rey Francisco I a principios del siglo XVI, la enorme estructura (440 habitaciones) tardó 28 años en construirse.

Aunque su foso, sus torres en las esquinas y su torre del homenaje son puramente decorativos, el castillo de 500 años de antigüedad ha protegido algunos verdaderos tesoros, entre ellos una magnífica escalera de doble hélice que, según se dice, fue inspirada por Leonardo da Vinci.

Castillo de Shuri-jô, Okinawa

Uno de los mejores ejemplos de arquitectura de castillos chinos es Shuri, un complejo de fortaleza y palacio situado en lo alto de una colina de la isla de Okinawa, en Japón.

Como corte real del reino independiente de Ryukyu durante más de 450 años -cuando las islas estaban fuertemente influenciadas por la cercana China-, Shuri desarrolló un laberinto de viviendas imperiales, salas de audiencias, santuarios religiosos y una extravagante sala del trono que recuerda a la Ciudad Prohibida de Pekín.

El complejo se restauró a fondo tras la II Guerra Mundial, cuando Shuri sirvió de cuartel general del Ejército Imperial Japonés.

Las actividades actuales del castillo van desde un ritual matutino de apertura de puertas llamado Ukejo y audioguías multilingües por el recinto hasta espectáculos diarios de danza e iluminación nocturna.

Castillo de Bodiam, Inglaterra

Inglaterra tiene castillos mucho más grandes (Windsor) y otros más cargados de historia (Torre de Londres). Pero ninguno ostenta esa forma de libro de texto del Castillo de Bodiam, en East Sussex.

Erigido en 1385 como bastión de un antiguo caballero real, es la personificación de un castillo medieval: gruesas murallas almenadas sostenidas por nueve torres rechonchas, dispuestas alrededor de un patio central cuadrado al que se accede por una pasarela de madera (puente levadizo en la antigüedad) que cruza un ancho foso.

Entre las muchas actividades de verano para los visitantes se incluyen sesiones de tiro con arco, disfraces medievales, meriendas con pasteles y bollos y visitas guiadas. Y a sólo 11 kilómetros se encuentra el lugar donde se libró la histórica batalla de Hastings en 1066.

Castillo de Chapultepec, México

El único castillo real de América se alza sobre Ciudad de México.

Construido a finales del siglo XVIII como casa de veraneo del virrey de Nueva España, el castillo ha desempeñado muchas funciones desde entonces, incluido el palacio del emperador Maximiliano y una batalla en 1847 entre las tropas mexicanas y los invasores estadounidenses que aparece en el “Himno de la Infantería de Marina” (“Desde los salones de Moctezuma…”).

En la actualidad, Chapultepec alberga el Museo Nacional de Historia de México. Las visitas al castillo incluyen los aposentos reales, como la preciosa Sala de Malaquita y el flamante dormitorio de Maximiliano.

Castillo de Predjama, Eslovenia

Lo que hace tan especial a este castillo esloveno es su asombrosa ubicación: Predjama está situado en la boca de una cueva, bajo un arco de roca natural en la ladera de un escarpado acantilado.

Su elevado emplazamiento la hizo prácticamente inexpugnable cuando se construyó en el siglo XIII. Los atacantes asediaron Predjama en numerosas ocasiones, pero un pasadizo secreto (que aún existe) permitía a los defensores entrar y salir a su antojo.

Situado a 62 kilómetros de Liubliana, el castillo y su parque albergan el Torneo de Caballeros de Erasmo, un festival medieval y una competición de justas que se celebran todos los años en julio.

Castello Aragonese, Italia

Este bastión isleño con vistas a la bahía de Nápoles es el castillo más antiguo de nuestra lista. Sus orígenes se remontan al siglo V a.C., cuando los griegos colonizaron la región.

Desde los legionarios romanos hasta las tropas de Napoleón, muchos ejércitos han ocupado Aragonese a lo largo de los años.

El castillo pertenece ahora a la familia de un abogado italiano que compró la isla fortificada en 1912 y comenzó la restauración de sus almenas, iglesias, conventos, criptas y jardines.

Además de unas vistas que se extienden por toda la bahía hasta el Vesubio, el Castillo Aragonés cuenta con cafés al aire libre, una librería, exposiciones de arte y películas al aire libre.

Castillo de Praga, República Checa

La imponente ciudadela de Praga es también uno de los pocos castillos del mundo que sigue ostentando poder político real: es la residencia oficial del presidente de la República Checa.

Dentro de sus amplios confines se encuentran la catedral de San Vito, el Antiguo Palacio Real, 10 jardines y una hilera de casas de campo del siglo XVI llamada la Callejuela Dorada, que antaño albergaba a los guardias del castillo.

Las visitas guiadas, que se ofrecen de día y de noche, duran unas tres horas.

Krak des Chevaliers, Siria

El Krak des Chevaliers, supuestamente dañado durante la recién finalizada guerra civil siria, sigue siendo uno de los grandes castillos del mundo, y el único de nuestra lista que ha sufrido el conflicto del siglo XXI.

Creado en el siglo XII por los Caballeros de San Juan, el célebre Krak está considerado el epítome de un castillo cruzado en Oriente Próximo y uno de los mayores exponentes de la arquitectura militar medieval.

La estructura presenta dos poderosas murallas separadas por un foso en una escarpada ladera entre Homs y el mar Mediterráneo. Se espera que el fin de los combates en Siria permita realizar trabajos de restauración y reparación.

Este artículo se publicó por primera vez en 2019. Se actualizó y se volvió a publicar en junio de 2025.