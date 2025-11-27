Carabineros sorprende interpretando éxitos de AC/DC durante ceremonia de cambio de guardia

El Orfeón Nacional de Carabineros de Chile sorprendió a los asistentes en la Plaza de la Constitución con un homenaje a la legendaria banda australiana, que ha vendido millones de discos en todo el mundo.

Faltando cuatro meses para uno de los regresos musicales más esperados del año, la música de AC/DC se tomó esta mañana la ceremonia de Cambio de Guardia frente al Palacio de La Moneda.

El Orfeón Nacional de Carabineros de Chile sorprendió a los asistentes en la Plaza de la Constitución con un homenaje a la legendaria banda australiana, que ha vendido millones de discos en todo el mundo.

Por primera vez en sus 96 años de historia, el Orfeón se presentó con banda completa, incorporando guitarras eléctricas y baterías para interpretar clásicos como Highway to Hell, Back in Black y Thunderstruck. La postal mezcló la solemnidad del acto oficial con la energía del rock, deslumbrando a curiosos, turistas y fanáticos que ya se preparan para el regreso del grupo a nuestro país.

AC/DC volverá a presentarse en Santiago con su gira «POWER UP», que ya cuenta con más de 100.000 tickets vendidos. La banda ofrecerá dos conciertos en la capital, programados para el 11 y 15 de marzo en el Parque Estadio Nacional.